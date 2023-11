La película de supervivencia con la protagonista de ‘Titanic’ que puedes ver hoy gratis en TV

Los dramas románticos y de aventuras quedaron en el siglo pasado. El cine ya no tiene espacio para esas películas menores, para un público más adulto. Con la llegada de las plataformas de streaming, las grandes productoras buscan estrenar películas mucho más impactantes, que valgan el precio de una entrada. Así que las más sacrificadas han sido esas producciones más medianas, con un presupuesto más ajustado, como ‘La montaña entre nosotros’, película de Kate Winslet e Idris Elba, que Cuatro estrena esta noche a las 22.00 horas.

Las comedias románticas o los dramas más intimistas aunque comerciales han quedado en los años 90. En esa época, las estrellas atraían a la gente al público. Ahora la gente va a las salas en busca de secuelas, adaptaciones o animación a lo grande. Es difícil ver hoy en día una película como ‘La montaña entre nosotros’ triunfar en taquilla, o tener un mínimo de recorrido comercial, salvo muy contadas excepciones. Con un presupuesto de 35 millones, solo consiguió recaudar cerca de 60, un resultado bastante pobre.

La película está dirigida por el director palestino Hany Abu-Assad, autor de la maravillosa e incómoda ‘Paradise Now’, nominada al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa allá por 2005. Y sobre el papel parece una nueva versión de ‘Seis días y siete noches’, la comedia noventera de Harrison Ford y Anne Heche. Pero mientras que en la cinta de Ivan Reitman había humor y mala leche, en esta hay drama y una historia de supervivencia. Ni Harrison Ford es Idris Elba, ni Kate Winslet es Anne Heche. Pero no nos alarmemos. Tampoco es ‘Viven’, por mucho que haya una montaña nevada y un avión se estrelle sobre la cima.

¿De qué va ‘La montaña entre nosotros’?

Dos extraños que han decidido compartir un viaje privado, el doctor Ben Payne y la escritora Ashley Knox, se verán obligados a confiar el uno del otro para sobrevivir tras sufrir un accidente de avioneta en plenas montañas de Colorado. Allí, incomunicados y con Alex herida en una pierna, los dos se enfrentarán al mayor reto de supervivencia de sus vidas. Mientras superan inclemencias, surge una inesperada química entre ambos.

Una pareja protagonista con mucha química

Obviamente, la película no pasaría de mediocre si no fuera por la grandiosa actuación de sus dos protagonistas. Idris Elba y Kate Winslet, en su primera película juntos, destilan química y complicidad. Y, además, realismo. Ninguno de los dos está sobreactuado, sino que se implican hasta el final en sus papeles, dándonos unas actuaciones complejas y que elevan la película por encima de la media.

¡Qué decir de Kate Winslet, digna heredera de Meryl Streep! La actriz británica, protagonista de la histórica cinta ‘Titanic’, ha sido nominada 7 veces a los Oscar (llevándoselo por ‘The Reader’), y es una de las mejores intérpretes de la actualidad. Su capacidad para hacernos empatizar con cualquiera de sus personajes es brillante.

Idris Elba es un gran actor pero no ha sabido elegir muy bien sus papeles a lo largo de su carrera. Con un aura de gafe que le persigue desde hace años (proyecto en el que se embarca, proyecto que fracasa), tiene varias producciones muy interesantes en su filmografía. Solo le falta dar con ese papel que le lleve al estrellato definitivo. Y ‘La montaña entre nosotros’ podría haberlo sido, aunque no llegó con fuerza a la temporada de premios de su año. De todos modos, es una película muy disfrutable. Y si no podéis verla esta noche en Cuatro a las 22.00 horas, también la tenéis disponible en Disney Plus.