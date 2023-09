‘Megalodón 2: La Fosa’ ya se puede ver en televisión: En qué plataformas está disponible

Las películas de tiburones siempre nos han acompañado desde tiempos inmemoriales. Y, sobre todo, desde que Steven Spielberg creó el género del blockbuster veraniego con su ‘Tiburón’ en el ya lejano 1975. El cine cambió y ya nada volvió a ser igual. Ni las películas, ni nosotros cuando nos metemos a nadar en el mar. Según han ido pasando los años, hemos encontrado desde tornados de tiburones hasta justicieros mitad hombre-mitad tiburón. Por el camino, la productora de The Asylum apostó por las luchas entre gigantescos megalodones y crocoaurios invencibles. Hasta que llegó Jason Statham para darle una nueva visión (es decir, más presupuesto) con ‘Megalodón‘, y ahora su secuela.

La primera entrega, dirigida por John Turteltaub (‘La Búsqueda’), recaudó más de 500 millones en la taquilla mundial. Un auténtico éxito. Era lógico que tarde o temprano llegara una segunda parte. Y, aunque no ha conseguido replicar los números de la primera, ha vuelto a coronarse como una de las películas del verano. Normal que tengamos ganas de verla en casa de nuevo, para pensar que aún estamos de vacaciones.

Sinopsis de ‘Megalodón 2’

Un equipo de investigación inicia una misión que va a explorar las profundidades más abismales del mar. Pero su viaje se convierte en caos cuando un malévolo operativo minero amenaza su misión y los obliga a librar una batalla de alto riesgo por la supervivencia. Enfrentados a colosales Megalodones y a implacables saqueadores medioambientales, nuestros héroes deben correr más rápido, ser más astutos y nadar a mayor velocidad que sus despiadados depredadores en una trepidante carrera contra el tiempo.

Fecha de estreno de ‘Megalodón 2’ en streaming

A diferencia de otras películas de este verano como ‘Barbie‘ u ‘Oppenheimer‘, que se están haciendo de rogar para revelar sus fechas de estreno en plataformas, ‘Megalodón 2: La Fosa’ ya lo ha dejado claro. La película de Warner emergerá, como no podía ser de otra forma, en HBO Max, donde también está la primera entrega.

La fecha de estreno elegida para ‘Megalodón 2: La Fosa’ es el próximo 29 de septiembre. Supera los 45 días tras su estreno, y por poco no llega a los 60. De hecho, la película aún sigue en los cines, por lo que si queréis disfrutar aún de un tiburón de tamaño desproporcionado en una pantalla gigante, podéis hacerlo.

Además, ‘Megalodón 2: La Fosa’ ya está disponible para compra y/o alquiler en Apple TV, Rakuten TV, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, Movistar Plus, Orange, Vodafone y Microsoft por un precio de 12,99 euros (alquiler) y 16,99 euros (compra).

Más acción, más historia, más irregular

Seamos sinceros, ‘Megalodón’ no es la mejor película de la historia del cine. Pero tampoco es la peor, ni mucho menos. Y funcionaba mejor cuanto menos en serio se tomaba. En esta segunda entrega, empezamos millones de años atrás, con un cuidado plano secuencia de la cadena alimenticia en el Periodo Jurásico. Ya nos lo contaba Mufasa muchos años después. Aunque hay bastantes errores científicos en esa secuencia, ¿a quién le importa cuando podemos ver a un megalodón zamparse a un Tiranosaurio Rex?

Megalodón contra bañista ingenua. / WARNER

El problema es que ‘Megalodón 2’ no sigue por ese camino tan desvergonzado. Solo a ratos, y juega a ser dos películas en una. Cuando trata de ponerse seria, es cuando nos pierde por el camino. Y sí, aquí hay más acción, aunque toda concentrada en la última media hora de película. También hay más historia, aunque no nos lleve a ningún lado, y es por eso que esta entrega es más irregular. Queremos ver luchas con tiburones, no intrigas científicas y de espionaje industrial. Que puede funcionar, ojo, pero equilibrando mejor la balanza.

Aun así, nos deja escenas impactantes sobre todo gracias al cuidado apartado visual, y a la dirección de Ben Wheatley (‘High Rise’). Hay momentos grandiosos y otros de vergüenza ajena. Pero es cuando abraza ese último tipo cuando la película se vuelve mucho mejor.

Jason Statham de mis amores

Poco a poco la película va cogiendo ritmo. Jason Statham siempre en el centro de todo, porque otra cosa no sabemos, pero carisma tiene un rato. Se echa la película a los hombros y saca oro de cada escena en la que está. Aunque en esta segunda entrega los secundarios tienen mucho más tiempo para brillar.

Todo desemboca en un apoteósico final al que le falta sangre, al que le falta desmadrarse. La escena en la que vemos, desde el interior de la boca del megalodón, cómo va devorando a ingentes cantidades de gente, es uno de los peaks de la película. Lástima que sean oasis en una historia un tanto irregular. Pese a ello, es un buen cierre para la saga… suponiendo que no veamos más films con Statham enfrentándose a monstruos.