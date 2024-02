¿Está a la altura ‘Mr. & Mrs. Smith’, la nueva serie de Prime Video basada en la mítica película?

Es verdad que quizá el nombre de Donald Glover aún no sea conocido para el gran público. Pero si eres un friki de manual, seguro que te suena. ¿Puede que hayas visto ‘Community’, una de las mejores series de comedia de la historia? ¿O seas fan de Star Wars y hayas visto ‘Han Solo. Una historia de Star Wars’? ¿O te guste la música indie y hayas disfrutado ‘This is America’? Pero también puede que le conozcas por la serie de ‘Atlanta’. Sea como fuere, es uno de esos nombres que hay que tener en cuenta. Al igual que la otra de las creadores de ‘Mr. & Mrs. Smith’, Phoebe Waller-Bridge. La hemos visto hace poco en ‘Indiana Jones y el dial del destino‘, pero se la conoce por ser la creadora de ‘Fleabag’. ¿Cómo no va a salir una serie interesante con semejantes nombres? Amazon Prime Video ya ha estrenado su remake de ‘Sr. y Sra. Smith’ y brilla por sí solo.

Todos recordamos aquella película de 2005, protagonizada por Angelina Jolie y Brad Pitt. Quizá no tanto por la película, como por lo que supuso en la cultura popular. Porque fue el principio de Brangelina (y convirtió a Jennifer Aniston en una Chenoa a nivel internacional). Y podemos confirmar algo, la serie de Prime Video es mejor. Pero la película era mucho más divertida, quizá porque se tomaba menos en serio. En esta nueva aproximación a los personajes, tenemos ocho episodios, con un primer y último capítulo de cerca de una hora de duración. El resto se quedan cerca de los cuarenta minutos.

Pero la pregunta que seguramente os estéis haciendo a estas alturas, es si merece la pena la serie o no. La respuesta corta es un claro ‘sí’. La respuesta larga… también es un ‘sí’. Ya solo por la pareja de protagonistas, Donald Glover y Maya Erskine (acaba de poner voz a la protagonista de ‘Samurái de ojos azules’), que desprenden una química brutal. Pero también por su plantel de secundarios, y su buen hacer para montar las escenas de acción y de tensión. Obvio no es ‘Reacher‘, pero tampoco es lo que le pedimos a una serie como ‘Mr. & Ms. Smith’. No le hace falta.

¿De qué va ‘Sr. y Sra. Smith’?

Los Smith, John y Jane, han abandonado sus identidades para estar juntos como compañeros, en el espionaje y en el matrimonio. Emparejados por una misteriosa agencia que les asigna diferentes y peligrosas misiones, cuando las grietas empiezan a aparecer, deben luchar para permanecer juntos. Porque en este matrimonio, el divorcio no es una opción.

Una interesante actualización

La serie comienza con un matrimonio aparentemente feliz que, de la nada, es atacado por unos misteriosos francotiradores que acaban masacrándolos a los dos. Un comienzo fuerte que luego se ve rebajado con la comedia de la selección de Maya Erskine y Donald Glover por una extraña empresa, que les recoloca en la misma casa. Habría sido muy divertido que, esa pareja del principio, fueran Angelina y Brad, con una referencia directa a la película. Pero ya sabemos que Brangelina ya no existe. De hecho, juicios mediante.

Preparando la siguiente misión. / PRIME VIDEO

Gracias a ese comienzo, nos damos cuenta de cómo será el ritmo de la serie, siempre combinando escenas de mayor tensión con una buena comedia a la antigua usanza. Porque ‘Mr. & Mrs. Smith’ es una actualización de esa screwball comedy de los cincuenta. Esa guerra de sexos que tan bien funcionaba en Hollywood y que ha quedado bastante en desuso. El inteligente guion y el ritmo bien medido consiguen que no perdamos el interés, y que vayamos queriendo saber más y más sobre esa misteriosa compañía. Pero sobre todo, queremos saber más sobre sus protagonistas. ¿Un fallo? Quizá llega el romance demasiado pronto, aunque la serie sabe jugarlo bien.

El carisma brutal de los protagonistas de Mr. & Mrs. Smith

‘Mr. & Mrs. Smith’, como su propio nombre indica, se sustenta en el carisma de sus protagonistas. Sí, es verdad, Donald no es Brad. Maya no es Angelina. Pero es la gracia de esta nueva actualización, ya que juega con los mismos cánones pero les da la vuelta, tanto en la historia como en los propios personajes. Aunque hay ciertos rasgos que sigue presentes, y es lo que genera una convivencia y extraña y divertida, que se va enrevesando más y más según avanza la historia. «Nunca pierdo una discusión», insiste el personaje de John… para perderla a los dos minutos. Esa dinámica de tira y afloja siempre funciona, y hace que la serie solvente algunos baches en el camino y en la propia historia.

Los que se pelean se desean… de toda la vida. / PRIME VIDEO

El aspecto visual es otro de los detalles de la serie a tener en cuenta, ya que por momentos para una producción de cine. Se nota que Prime Video ha querido gastarse dinero, y ya no solo en algunas escenas de acción, sino en las localizaciones (el tercer episodio en los Dolomitas, por ejemplo) y en la música, que corre a cargo de David Fleming. Este compuso la también genial banda sonora de ‘The Last of Us‘ para HBO Max.

Hay detalles que hacen que la serie sobresalga, como por ejemplo, el comienzo del romance entre ambos a través de mensajes de texto durante una misión. Acompañados de la música de fondo, es una de las escenas más bonitas de ‘Mr. & Mrs. Smith’. Aunque puede que la gran pregunta que os hagáis sea si os va a gustar a los que os gustó la película original. Con evidentes diferencias, la serie de Amazon Prime Video puede vivir por sí sola sin recaer continuamente en ser un remake. Digamos que es una adaptación libre de la película de 2005, y eso le sienta muy bien.

Donald Glover, eres una estrella

Donald sabe lo que quiere la audiencia. / PRIME VIDEO

Qué vamos a decir de Donald Glover a estas alturas que no se haya dicho ya. Uno de los creadores más interesantes de los últimos años. Ya lo demostró en la brillante ‘Atlanta’, por la que ganó un Globo de Oro y dos Premios Emmy. Su extraña vis cómica con ese aire de no importarle nada hacen un mix perfecto, sobre todo para su personaje de John Smith. Y su química con Maya Erskine hace el resto.

Maya, por su parte, recuerda en muchos momentos a Audrey Plaza, y eso desde luego que es un buen cumplido. Al principio se come por completo a Donald, pero ambos van consiguiendo el equilibrio y solo queremos verles juntos, discutiendo, reconciliándose, tratando de salvar sus vidas… ‘Mr. & Mrs. Smith’ no podía tener mejores protagonistas que ellos dos.