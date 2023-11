Ya hay fecha exacta para ver ‘Indiana Jones y el Dial del destino’ en Disney+

Ninoninooo ninoniiiii. Seguro que lo habéis tarareado, aunque haya sido en silencio. Si hay una banda sonora reconocible (con permiso de ‘Star Wars’), esa es la mítica marcha de Indiana Jones compuesta por John Williams. Sí, el maestro entre maestros. Este pasado julio de 2023 pudimos disfrutar de nuevo de esa música en salas de cine con el estreno de ‘Indiana Jones y el Dial del destino‘. Hasta ahora, es la última aventura del legendario arqueólogo interpretado por Harrison Ford. La estrella se ha encargado de dejarlo claro. Y mientras rezamos para que a Disney no se le ocurra pasarle el sombrero a otro actor más joven, podremos deleitarnos con esta última aventura, que por fin llega a las plataformas de streaming.

Hasta ahora, la película ya estaba disponible pero solo para comprar, en plataformas como Amazon Prime Video o Apple TV Plus, por un precio de 13,99 euros. Pero no hay que alarmarse, porque ya tenemos la fecha definitiva para poder verla gratis (obviamente, de forma legal). El próximo 1 de diciembre, ‘Indiana Jones y el Dial del destino’ llegará a Disney Plus de forma totalmente gratuita, y esperemos que tenga más suerte que en su paso por los cines. Mientras, podemos ver la saga al completo, aunque también está disponible en SkyShowtime.

¿De qué va ‘Indiana Jones y el Dial del destino’?

El arqueólogo Indiana Jones deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada, Jones pronto se encuentra enfrentándose a Jürgen Voller, un ex nazi que trabaja para la NASA.

Un paso por la taquilla decepcionante

Todos esperábamos con muchas ganas el regreso de Indiana Jones al cine. Pero la pandemia y los continuos retrasos en el rodaje provocaron que se atrasara varios años. Concretamente, cuando se anunció el proyecto iba a estrenarse en 2019. Pero al final acabó en cines en 2023. Y eso provocó un gran aumento en el presupuesto, que se elevó hasta los 300 millones de dólares. ¿Cuál es el problema? Que recuperar ese dinero no es fácil, y menos aún en época post-pandemia.

De haber llegado en 2019, seguramente ‘Indiana Jones y el Dial del destino’ habría llegado con holgura a los 700-800 millones de dólares en taquilla. Pero un cúmulo de circunstancias la sepultó en taquilla, llegando a los 380 millones. Así que la película puede considerarse uno de los fracasos más sonados de 2023. Una pena, aunque quizá encuentre nueva vida ahora que estará disponible en plataformas de streaming, concretamente en Disney Plus.