Los 7 potentes estrenos del 13 a 19 de enero en Netflix, Prime Video, Movistar+, Disney+ o MAX

Enero sigue siendo un mes de transición. Dejamos atrás el 2024, que para muchos ha sido horrible, y entramos de lleno en el 2025 llenos de esperanza... destruidos y para el arrastre. Pero, de todos modos, seguimos luchando cada día por seguir hacia delante. Y enero siempre es un mes de comienzos, sí, pero también de regreso, muchos de ellos inesperados. Como, por ejemplo, el de Cameron Diaz, que llevaba más de una década retirada de la actuación, y vuelve con 'De vuelta a la acción' gracias a Netflix. Además, en la plataforma también regresa la comedia romántica 'Besos, Kitty' con su segunda temporada.

No son los únicos regresos de este mes de enero. Tendremos una nueva temporada de la comedia de los hermanos Caballero 'Muertos S.L.' para seguir sabiendo más sobre la funeraria Torregrosa. O una temporada dos de 'Separación', la serie más bizarra de AppleTV+. Pero si hay un regreso, ese es el del alien más famoso de todos en 'Alien Romulus', una precuela del clásico de ciencia-ficción de Ridley Scott. Eso sí, sin olvidarnos del especial de Meghan Markle para Netflix, casi como si fuera nuestra Tamara Falcó.

Estrenos en Netflix

Con amor, Meghan

Sinopsis: Meghan, duquesa de Sussex, invita a amigos y famosos a una preciosa finca de California, donde comparte consejos de cocina, jardinería y hospitalidad.

Esta no es la primera vez que podemos ver a Meghan Markle dando consejos de cocina y de vida. La duquesa de Sussex dirigió 'The Tig' —un blog de comida, viajes, moda y belleza— desde 2014 hasta que se convirtió en miembro de la realeza en 2017. Ahora, en su nuevo programa de Netflix, y con la participación de amigos personales (e incluso del propio príncipe Harry), Meghan nos dará estilos a lo Martha Stewart. "Siempre me ha gustado tomar algo bastante ordinario y elevarlo". Meghan Markle comparte consejos y trucos personales. Y destaca lo fácil que puede ser crear belleza, incluso en lo inesperado. Así define el programa la propia Netflix. Y podremos ver entre sus invitados a Mindy Kaling o el chef Roy Choi.

Fecha de estreno: 15 de enero

Besos, Kitty (Temporada 2)

Sinopsis: La joven celestina Kitty se reencuentra con su novio a distancia en el mismo instituto de Seúl en el que estudió su difunta madre.

Nacido como spin-off de 'A todos los chicos de los que me enamoré', llega una nueva temporada de aventuras amorosas en el Korean International School of Seoul (KISS). Ojo al nombre. Creada por Jenny Han, fue uno de los grandes éxitos de Netflix y dejó un final con muchas tramas abiertas, que dejó a los fans con ganas de más. En esta segunda temporada, Kitty querrá seguir explorando su atracción por las chicas. "Jenny Han me mandó toda una lista de series coreanas, para que pueda entender mejor la vibra y el género. Los k-dramas tienen su propia magia, porque se graban de cierta forma, a diferencia de otras series". Así explicó Anna Cathcart, la protagonista, la influencia de los dramas coreanos.

Fecha de estreno: 17 de enero

De vuelta a la acción

Sinopsis: Emily y Matt renunciaron hace años a ser espías de la CIA para formar una familia. Pero, cuando se descubre su tapadera, se ven arrastrados de nuevo al mundo del espionaje.

Cameron Diaz vuelve a la interpretación con una nueva comedia de esas que tan bien se le dan. En 'De vuelta en acción' comparte protagonismo con Jamie Foxx, con el que coincidió precisamente en su última película antes de su retiro, 'Annie'. Pero en los últimos años hemos perdido la pista a la que fuera la mejor actriz pagada de Hollywood. "Ahora mismo siento paz. Siento paz en mi alma. Porque al fin estoy cuidando de mí misma", explicó en el canal de Gwyneth Paltrow sobre su decisión de tomar un descanso. Pero gracias a Netflix, vamos a poder disfrutar de ella al menos una vez más, a la espera del estreno de 'Shrek 5', donde volverá a prestar su voz a la princesa Fiona.

Fecha de estreno: 17 de enero

Estrenos en Movistar Plus+

Muertos S.L. (Temporada 2)

Sinopsis: Dámaso quiere saber si es un Torregrosa, pero necesita pruebas concluyentes para la exhumación. Mientras, continúa trabajando con normalidad en la funeraria, lidiando con las extravagantes ideas de Chemi, el liderazgo de Nieves y acentuando su pique con Vanesa, que sigue conspirando con las hijas de Nieves para lograr la absorción de Torregrosa.

Los hermanos Caballero están de celebración este mes de enero. No solo han vuelto con 'Machos Alfa' y su tercera temporada en Netflix. Sino que también vamos a regresar a la funeraria Torregrosa en una segunda temporada que promete encontrar su verdadera voz. La primera temporada de 'Muertos S.L.' funcionó a medio gas. Tenía momentos muy divertidos, y se presentaba como una especie de 'The Office' a la española. Pero había chistes y situaciones que no acababan de funcionar del todo. En esta segunda temporada, regresará todo el reparto principal, encabezado por Carlos Areces, y promete darnos muchas nuevas escenas surrealistas... y convertirse en una de las mejores comedias de Movistar Plus+.

Fecha de estreno: 16 de enero

La habitación de al lado

Sinopsis: Ingrid y Martha fueron muy amigas en su juventud. Ambas trabajaban en la misma revista, pero Ingrid acabó convertida en novelista de autoficción y Martha en reportera de guerra. Las circunstancias de la vida las separaron y, después de muchos años sin tener contacto, vuelven a encontrarse en una situación extrema, pero extrañamente dulce.

La primera película rodada en inglés por Pedro Almodóvar es 'La habitación de al lado', un drama intenso que reflexiona sobre la vida, la soledad y, sobre todo, sobre la eutanasia. Con Tilda Swinton y Julianne Moore como dupla protagonista, 'La habitación de al lado' no ha sido el éxito esperado para un director de su trayectoria. Y aunque ha conseguido nominaciones a premios importantes para Swinton, ha fallado en asegurarse su presencia como Mejor Guion o Mejor Película. Aunque todavía faltan las nominaciones de los Oscar, en las que todo puede pasar. Una película intimista, con muchos de los detalles que hacen tan único al cine de Almodóvar, y que es perfecta para los fans más acérrimos del director manchego.

Fecha de estreno: 17 de enero

Estrenos en Disney Plus

Alien Romulus

Sinopsis: En 2142, una sonda espacial de la corporación Weyland-Yutani investiga los restos del USCSS Nostromo y recoge un objeto orgánico que contiene un Xenomorfo. Tiempo después, en la colonia minera Jackson's Star, la joven Rain Carradine, una huérfana que trabaja con su hermano adoptivo Andy, un humano sintético reprogramado, acepta unirse a su ex-novio Tyler para viajar a una nave espacial abandonada a intentar recuperar unas cámaras de criostasis. Éstas les permitirán a ellos y a sus amigos (la hermana de Tyler, Kay, su primo Bjorn y la novia de este, Navarro) escapar todos al planeta Yvaga.

La saga de Alien ha tenido muchos vaivenes a lo largo de su historia. Tenemos la original, dirigida por Ridley Scott, y que es un clásico del cine de terror y de la ciencia-ficción. La segunda, con James Cameron al mando, revolucionó el cine de acción. Pero desde ahí, la crítica no se ha mostrado muy entusiasta con cada entrega de la franquicia. Hasta que ha llegado 'Alien Romulus', dirigida por Fede Álvarez ('Evil Dead') y le ha dado una nueva vida. Sí, es verdad que copia muchos momentos de la primera entrega, pero los eleva, y los actualiza, entregando una película claustrofóbica y repleta de secuencias memorables.

Fecha de estreno: 15 de enero

Estrenos en AppleTV+

Separación (Temporada 2)

Sinopsis: Mark Scout dirige un equipo en Lumon Industries, cuyos empleados se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos entre su ámbito laboral y su vida personal. Este atrevido experimento de "equilibrio entre el trabajo y la vida personal" se pone en tela de juicio cuando Mark se encuentra en el centro de un misterio que lo obligará a confrontar la verdadera naturaleza de su trabajo... y de sí mismo.

Casi tres años hemos tenido que esperar para que nos llegue una nueva temporada de 'Separación', la serie más bizarra de AppleTV+. Producida por Ben Stiller, y con Adam Scott y John Turturro de protagonistas, nos hacen una reflexión sobre la vida laboral. ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Ciencia-ficción a la antigua usanza, con semejanzas a Philip K. Dick y sus clásicos de los años 60 y 70, la crítica encumbró la primera temporada... y está alabando mucho esta segunda tanda de episodios.

Fecha de estreno: 17 de enero

Más estrenos semanales