Cuándo se podrá ver ‘Indiana Jones 5’ en televisión y en qué plataforma de streaming

Indiana Jones es uno de los iconos culturales por antonomasia. Creado por George Lucas y Steven Spielberg, este arqueólogo socarrón, aventurero y antinazis nos ha acompañado a lo largo de nuestro en 5 películas. Sí, la 5ª nos llegó este pasado verano (3 años más tarde de su fecha inicial de estreno) bajo el título de ‘Indiana Jones y el dial del destino’. Sí, su nueva aventura se hizo esperar, y mucho. Han pasado 15 años desde la cuarta entrega, ‘Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal’. Pero volver a ver al personaje en pantalla grande, con la música de John Williams, siempre merece la pena.

Harrison Ford, que en muchas ocasiones ha dicho que es su personaje favorito, siempre fue de los partidarios de darle una última aventura a Indy. Y tras despedirse de sus otros personajes míticos como Han Solo o Rick Deckard, ahora le tocaba el turno a Indiana Jones. La película se estrenó en cines en junio, y llegaba con muy buenas expectativas. Aunque no las cumplió, convirtiéndose en uno de los fracasos más sonados del año y la segunda película menos taquillera de la saga. Recordemos que ‘El reino de la calavera de cristal’ recaudó cerca de 800 millones, y esta 5ª entrega se ha quedado en 375.

Pese a todo, los fans y la crítica disfrutaron con ‘Indiana Jones y el dial del destino’, y ahora solo queda a esperar a que llegue a Disney Plus para poder hacerlo desde casa. Pero la pregunta es: ¿cuándo se estrenará en Disney Plus?

Si seguimos la misma norma de Disney Plus para otro de sus estrenos recientes, ‘Guardianes de la Galaxia vol. 3’, la nueva entrega de Indiana Jones debería llegar este mes de octubre. Según avanza Cinemascomics la fecha más probable es el 11 de octubre. Sin embargo, el estreno de la taquillera película en streaming podría demorarse aún más.

¿De qué va ‘Indiana Jones y el dial del destino’?

El arqueólogo Indiana Jones deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada, Jones pronto se encuentra enfrentándose a Jürgen Voller, un ex nazi que trabaja para la NASA.

Una actualización del personaje a cargo de James Mangold

La historia de la quinta entrega lleva mucho tiempo fraguándose. Pero como paso con ‘El reino de la calavera de cristal’, no acaba de darse con el guión perfecto. Cuando Steven Spielberg anunció que se bajaba del proyecto como director y solo estaría en la parte de producción, saltaron todas las alarmas. Hasta que se anunció a James Mangold como realizador, lo que calmó de nuevo los ánimos. No en vano, Mangold acababa de dirigir la maravillosa ‘Logan’, que consiguió ser la primera película de superhéroes en estar nominada al Oscar a Mejor Guión.

Indy y Helena, tal para cual. / DISNEY

Indiana Jones ya se encuentra en su jubilación, viviendo en un minúsculo apartamento en Manhattan, y en una sociedad que ni comprende, ni le comprende. El hombre acaba de llegar a la Luna, pero él ya no está para aventuras. Simplemente se limita a dar clases en la universidad, aunque sin ganas (ni por su parte ni por la de sus alumnos). Aun así, se las arregla para vivir una última aventura por culpa de su ahijada Helena Shaw.

La película sigue la estructura clásica de una película de la saga. Pero se nota mucho la mano de Phoebe Waller-Bridge en el guión, dándole un toque más actualizado y, por qué no decirlo, feminista. La creadora de ‘Fleabag’ se lo pasa en grande dando vida a Helena Shaw, y tiene una química brutal con Harrison Ford, dando lugar a momentos tiernos, sí, pero también hilarantes.

Pese a que ‘Indiana Jones y el dial del destino’ peque un poco de ser demasiado larga, sus persecuciones y el macguffin (la anticitera de Arquímedes) lo compensan con creces. Y ese villano interpretado por Mads Mikkelsen, que debería haber tenido más protagonismo.

Acción y reacción

Pero no todos son persecuciones en la película. Porque la historia se centra en buscarlo un hueco en nuestra cultura a Indiana Jones. Él cree que no tiene a nadie, que no tiene ningún aliciente por el que vivir una vez que ya han pasado sus mejores años. Es enfrentarse a la vejez, a la irrelevancia, a la muerte. Y es algo que va sobrevolando toda la trama hasta un final tan apoteósico como surrealista, pero también reflexivo.

Porque Indiana Jones es parte de nosotros. Y como tal no somos capaces de dejarle ir. Aunque quizá debamos, sí, pero con una última historia que nos recuerde por qué lo hemos amado tanto. Además, ¿no es un gusto ver a Harrison Ford dando puñetazos a nazis una vez más? Nunca nos cansaremos de ello.