‘Indiana Jones’: Dónde ver todas las películas de la saga con Harrison Ford al completo

Tiririti titiriiiii. Venga, tú también lo has tarareado, ¿verdad? Seguramente incluso con otras letras, pero eso no viene al caso. John Williams creó una de las piezas musicales ya no solo más recordadas del cine sino de la Historia, con mayúsculas. En 1981 asistimos a la primera de las aventuras del arqueólogo más famoso: Indiana Jones. Catapultó la carrera de Harrison Ford hasta alcanzar niveles planetarios y nos dejó varias de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos.

Ahora, 42 años de ‘En busca del Arca perdida’, llega a los cines la quinta y última entrega de la saga: ‘Indiana Jones y el dial del destino’. La película es la primera dirigida por James Mangold (Steven Spielberg dirigió las cuatro anteriores) y se estrenó oficialmente en el Festival de Cannes. Una estrategia un tanto extraña, ya que las críticas fueron bastante regulares, poniendo en alerta a los fans y al gran público. Pero tras los pases de prensa y su estreno en cines, el miedo ha quedado atrás. ‘Indiana Jones y el dial del destino’ es una fantástica película de aventuras. ¿Y en qué plataformas podemos ver el resto de la saga?

La saga de Indiana Jones, hasta hace poco, no estaba disponible en ninguna plataforma. Pero actualmente tenemos la suerte de poder verla hasta en tres plataformas de streaming diferentes. Porque las cuatro partes de la saga, ‘En busca del Arca Perdida’, ‘Indiana Jones y el templo maldito’, ‘Indiana Jones y la última cruzada’ y ‘Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal’ pueden verse en Disney Plus, SkyShowtime y Movistar Plus+.

¿De qué va ‘Indiana Jones y el dial del destino’?

Harrison Ford retoma por última vez su icónico papel del sagaz arqueólogo para que vivamos con él una emocionante aventura alrededor del mundo. Estamos en 1969 e Indiana Jones está listo para dejarlo todo. Después de pasar más de una década enseñando en el Hunter College de Nueva York, el prestigioso profesor de arqueología se prepara para retirarse a su modesto apartamento donde ahora vive solo.

Pero todo cambia después de una visita sorpresa de su ahijada Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge) que busca un extraño artefacto que su padre confió a Indy años antes: el tristemente famoso Dial de Arquímedes, un dispositivo que supuestamente tiene el poder de localizar fisuras en el tiempo.