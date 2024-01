Los 13 estrenos de febrero nos traen las segundas partes de ‘Machos Alfa’ y ‘Sálvese quién pueda’

Aunque no lo parezca, ya estamos en febrero por fin. Después de un enero más largo de lo normal (admitámoslo, nos pasa todos los años), y con varios estrenos destacados, ahora llegan varias de las historias que competirán por colarse entre lo mejor del año. Sí, en enero tuvimos ‘Galgos‘, ‘Griselda‘ o ‘True Detective: Noche Polar‘. Pero es que este mes de febrero, agarraos porque vienen curvas. Y si no, que se lo pregunten a Netflix, que trae un buen puñado de estrenos, muy esperados todos.

Por ejemplo, empezamos el año con el regreso de nuestros personajes televisivos favoritos. Netflix estrena los tres capítulos restantes de ‘¡Sálvese quien pueda!’, pero esta vez, les acompañaremos a México lindo. Pero no es el único regreso, porque nos reencontraremos con los ‘Machos Alfa‘ por excelencia, Pedro, Santi, Luis y Raúl, que vuelven a Netflix para seguir haciendo de las suyas. Y además tenemos que poner un ojo al gran estreno del mes: ‘Avatar. La leyenda de Aang’. No, no es una nueva de James Cameron, sino la adaptación de una de las mejores series de animación de la historia.

Pero no solo tenemos que mirar a Netflix, ya que Prime Video estrena otra de las series más esperadas del año, y no es otra que la adaptación del bestseller de Juan Gómez Jurado ‘Reina Roja‘. Así que, como siempre os recomendamos, apuntad todos estos estrenos mensuales que os traemos.

Estrenos mensuales de febrero

¡Sálvese quien pueda!

Sinopsis: Sigue a los ocho iconos televisivos de «Sálvame» en su intento de reciclaje profesional y televisivo. Sin trabajo en España, acabada su larga y exitosa carrera de 14 años en el programa “Sálvame” y en el “Deluxe”, toca volver a empezar, llevarse sus fotos de los pasillos donde han sido estrellas durante tantos años y buscarse la vida desde cero en Miami y en Ciudad de México.

Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño regresan a nuestra televisión. Pero esta vez no buscan trabajo en Miami sino en México. Las cosas parece que van a ser más fáciles… pero nunca hay que fiarse de Netflix, y mucho menos de ‘Sálvame’. Porque la primera parte, de solo tres capítulos, consiguió sorprendernos a cada minuto. Normal, porque los protagonistas se entregan en cuerpo y alma al formato, y claro, solo puede salir oro de cada uno de ellos.

Estos tres nuevos capítulos prometen darnos emociones fuertes, pero sobre todo a Chelo García-Cortés, que se posiciona como la gran protagonista de esta nueva tanda de episodios. Sobre todo después de las críticas a su poca participación en las historias de Miami. Y los rumores dicen que, de aquí, saldrá un nuevo ‘Sálvame’ en directo en Netflix. ¿Será verdad y nos reencontraremos con el formato en directo más criticado y querido de nuestro país?

Fecha de estreno: 1 de febrero

Plataforma: Netflix

Señor y Señora Smith

Sinopsis: Los Smith, John y Jane, han abandonado sus identidades para estar juntos como compañeros, en el espionaje y en el matrimonio. Emparejados por una misteriosa agencia que les asigna diferentes y peligrosas misiones, cuando las grietas empiezan a aparecer, deben luchar para permanecer juntos. Porque en este matrimonio, el divorcio no es una opción.

Donald Glover y Phoebe Waller-Bridge, dos de los creadores más interesantes del panorama audiovisual actual, unen fuerzas para darnos esta nueva adaptación de ‘Sr. y Sra. Smith’. Sí, os sonará por la versión que protagonizaron unos guapísimos Brad Pitt y Angelina Jolie hace ya más de dos décadas. Ahora le toca el turno a esta revisión actualizada de una historia repleta de engaños, acción y diálogos incisivos. Uno de los primeros estrenos de este mes de febrero, y con un reparto a la altura. No solo el propio Donald Glover, sino además John Turturro o Sarah Paulson.

Fecha de estreno: 2 de febrero

Plataforma: Prime Video

Feud: Capote vs. The Swans

Sinopsis: El aclamado escritor Truman Capote se rodeó de un grupo de mujeres de la élite de la sociedad, ricas y glamurosas que definieron una época pasada de la alta sociedad neoyorquina, a las que apodó «los cisnes». Hermosas y distinguidas, el grupo incluía a la gran dama Barbara «Babe» Paley, Slim Keith, C.Z. Guest y Lee Radziwill. Encantado y cautivado por estas damas, Capote se introdujo en sus vidas, entabló amistad con ellas y se convirtió en su confidente, para finalmente traicionarlas escribiendo una ficción apenas velada de sus vidas, exponiendo sus secretos más íntimos.

El reparto de la nueva temporada de la serie antológica de Ryan Murphy es uno de los más interesantes de los últimos años en televisión. Atentos. Naomi Watts, Diane Lane, Chöe Sevigny, Calista Flockhart, Molly Ringwald y Demi Moore. El mítico creador se mete en la historia de Truman Capote, uno de los personajes más complejos de Estados Unidos, para contar su vida a través de sus cisnes. Estas eran sus confidentes, damas de la alta sociedad, actrices, artistas… Y no esperamos menos que una serie muy cuidada visual y artísticamente, con unas interpretaciones a la altura. ¿Conseguirá repetir el éxito de la primera temporada, que se centró en la relación entre Bette Davis y Joan Crawford?

Fecha de estreno: 7 de febrero

Plataforma: HBO MAX

Siempre el mismo día

Sinopsis: Emma y Dexter pasan juntos la noche de graduación y toman caminos distintos al día siguiente, pero sus vidas seguirán entrelazadas.

Basada en la exitosa novela homónima de David Nicholls, ‘Siempre el mismo día’ es una nueva miniserie que cuenta la historia de amor de Emma y Dex a lo largo de veinte años. Esta serie de Netflix tiene todos los ingredientes para convertirse en un sleeper hit. Es decir, ir ganando adeptos semana tras semana para acabar haciendo unos números de escándalo. Y Netflix sabe cómo conseguirlo. El ejemplo más reciente sería ‘Mi vida con los hermanos Walter’. ¿Lo conseguirá también ‘Siempre el mismo día’?

Fecha de estreno: 8 de febrero

Plataforma: Netflix

Machos Alfa (Temporada 2)

Sinopsis: Pedro, Santi, Luis y Raúl creen haberse deconstruido cuando la realidad es que están más desubicados que nunca. ¿Conseguirán adaptarse a esta era de igualdad de sexos, parejas abiertas y Tinder o seguirá saliendo el macho alfa que llevan dentro?

‘Machos Alfa‘ fue una de las grandes sorpresas de finales de 2022. Estrenada en Netflix, nadie esperaba que una serie creada por los hermanos Caballero fuera a colarse entre lo mejor del año. Pero su humor irónico y muy incisivo, lejos de los chistes fáciles de ‘La que se avecina’, gustaron tanto al público como a la crítica. Ahora en esta segunda temporada regresan nuestros cuatro protagonistas favoritos: Pedro (Fernando Gil), Santi (Gorka Otxoa), Luis (Fele Martínez) y Raúl (Raúl Tejón). Pero no están solos. María Hervas (‘La que se avecina’), Kira Miró (‘Servir y proteger’), Paula Gallego (‘Cuéntame’) y Raquel Guerrero retoman sus papeles de la primera temporada.

Esta nueva tanda de episodios llega a Netflix poco más de un año después, y nos reencontramos con esos ‘machos alfa’ que buscan deconstruirse en una sociedad que ya no les rinde pleitesía. ¿Lo conseguirán?

Fecha de estreno: 9 de febrero

Plataforma: Netflix

New Look

Sinopsis: Esta emocionante serie revela la impactante historia de cómo el icono de la moda Christian Dior y sus contemporáneos, como Coco Chanel, Pierre Balmain y Cristóbal Balenciaga, se enfrentaron a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y crearon la moda moderna.

Protagonizada por Ben Mendelsohn en el papel de Christian Dior, la serie cuenta con Juliette Binoche en el papel de Coco Chanel ; Michael Carter como Maurice Dior, el padre del modista; Maisie Williams, Arya en ‘Juego de Tronos’, como su hermana, Catherine Dior; y John Malkovich en el papel del diseñador Lucien Lelong. Esta serie llega tras la espléndida ‘Cristóbal Balenciaga‘ de Disney Plus, y promete dar una nueva visión a cómo los grandes diseñadores de la época consiguieron capear los horrores de la II Guerra Mundial. Una historia pocas veces abordada en el cine o la televisión.

De hecho, así lo dice su creador, Todd A. Kessler. «Es una historia que no se ha contado. La historia personal de Monsieur Dior le transmitió a la gente que era bueno volver a soñar y lo que a mí me transmite es que lo hizo a través de la creación, la creación como supervivencia«.

Fecha de estreno: 14 de febrero

Plataforma: AppleTV+

Pícaro: El Pequeño Nicolás

Sinopsis: Esta es la increíble historia de ascenso y caída de El Pequeño Nicolás, el pícaro español que puso en jaque al Gobierno. Un joven que con tan solo 14 años pasó de relaciones públicas en discotecas a codearse con políticos, empresarios, servicios secretos e incluso la Casa Real. Una vida de negocios, viajes, seducción, palacios, comisiones y fiestas hasta que se ordena su detención en 2014. La docuserie aborda incógnitas y narra, a través de distintos protagonistas y material inédito, los momentos más polémicos de su caso.

¿Quién no recuerda al Pequeño Nicolás a estas alturas? Revolucionó la sociedad española a comienzos de la década pasada, con sus tejemanejes políticos y sociales, tratando de colarse (y consiguiéndolo) en los lugares más importantes del país. Haciendo acopio de su don de gentes y su picardía, engañó a toda una sociedad, haciéndonos creer que era desde un agente secreto a un confidente político de altos vuelos. Hasta que se le desmontó el chiringuito y tuvo que responder ante la justicia. Previo paso por ‘Gran Hermano VIP’ en la que ganó una importante suma de dinero.

La figura del Pequeño Nicolás sigue fascinando a los expertos. Y Netflix, una de las plataformas que mejor está sabiendo radiografiar nuestra sociedad más reciente, ha decidido hacer un documental sobre todo el caso, contando con testimonios de los principales protagonistas de la historia. Un documental imperdible, desde luego.

Fecha de estreno: 15 de febrero

Plataforma: Netflix

La mujer en la pared

Sinopsis: Lorna Brady se despierta una mañana y encuentra un cadáver en su casa sin tener ni idea de quién es la muerta. Duda de sí misma, porque sufre desde hace tiempo episodios extremos de sonambulismo.

Protagonizada por Ruth Wilson, Daryl McCormack, Simon Delaney, Hilda Fay, Philippa Dune y Mark Huberman, esta serie ya ha sido estrenada gracias a Paramount+. En España nos llegará casi un mes después gracias a SkyShowtime. Las críticas han sido muy favorables, destacando su estética gótica tan marcada, con la historia ambientada en una Irlanda de 2015 misteriosa y casi grotesca. ‘La mujer en la pared’ toma su historia de las conocidas lavanderías de la Magdalena en el país del norte de Europa. En ellas, acababan esas mujeres ‘caídas’, como se las denominaba. Es decir, mujeres que habían perdido su virginidad antes del matrimonio, mujeres expulsadas de sus casas, mujeres que habían sido violadas, madres solteras, o prostitutas.

Fecha de estreno: 19 de febrero

Plataforma: SkyShowtime

Constelación

Sinopsis: Jo regresa a la Tierra después de un desastre en el espacio y descubre que faltan piezas en su vida, por lo que se propone exponer la verdad sobre los secretos ocultos de los viajes espaciales y recuperar lo que ha perdido.

Apple TV+ se está especializando en series de ciencia-ficción con gran presupuesto y un acabado visual portentoso. Ahí están los ejemplos de ‘Fundación’, ‘Para toda la Humanidad’ o la más reciente ‘Monarch: el legado de los monstruos‘. A ellas se le va a sumar a partir de este febrero ‘Constelación’, serie creada por Peter Harness y dirigida por la ganadora del Emmy, Michelle MacLaren. Con toques de ‘Extant’ o ‘La cara del terror’, esta nueva serie pretende volver a colocar a Apple entre las mejores plataformas para la ciencia ficción.

‘Constelación’ está protagonizada por Noomi Rapace, a la que conocimos gracias a ‘Los hombres que no amaban a las mujeres’; Jonathan Banks, James D’Arcy y Julian Looman.

Fecha de estreno: 21 de febrero

Plataforma: AppleTV+

El Inmortal (Temporada 2)

Sinopsis: El universo que ha construido José Antonio se desmorona poco a poco, tanto en los negocios como en su familia. La traición de Fausti, que se ha hecho con el “trono” en Madrid, desencadena una guerra encarnizada, en la que todos se verán obligados a tomar partido, y donde el objetivo es hacerse con el control del negocio, cueste lo que cueste.

Vuelve Movistar Plus+ con su serie ‘El inmortal‘ para darnos una segunda temporada de una serie de narcos made in Spain. No, no es ‘Griselda‘. Porque en esta serie creada por Rafa Montesinos y David Ulloa conocemos a una banda mucho más española: los Miami. La primera temporada, pese a que no tuvo el éxito esperado, sí que tuvo buenas críticas, salvo por su extensa duración. Los ocho episodios duraban, cada uno, casi una hora, por lo que la narración y el ritmo se resentían. Pero todo se veía compensado por el buen hacer de su reparto principal, comandamos por un impresionante Alex García.

Esta segunda temporada vuelve a contar en su reparto con él, además de Marcel Borràs, Emilio Palacios, María Hervás, Teresa Riott, Jason Day, Jon Kortajarena, Claudia Pineda, Iván Massagué y Francis Lorenzo. A esta lista de nombres se unen Irene Esser, Richard Holmes, Jaeme Vélez, Moussa Echarif, Iria del Río y Manuel Manquiña.

Fecha de estreno: 22 de febrero

Plataforma: Movistar Plus+

Avatar. La leyenda de Aang

Sinopsis: El mundo está dividido en cuatro naciones, correspondientes a los cuatro elementos: La Tribu del Agua, El Reino de la Tierra, la Nación del Fuego y los Nómadas del Aire. En cada nación hay una notable orden llamada de los «Maestros» que aprenden a potenciar su talento nato y manipular su elemento nativo. En cada generación, sólo un Maestro es capaz de controlar los cuatro elementos, y recibe el nombre de Avatar. Cuando la Nación del Fuego sometió a su dominio al resto de las naciones, parecía que la guerra se impondría. Sin embargo, la reencarnación del Avatar esperaba, congelado en una burbuja de hielo, que alguien le encontrara…

Si hay una serie de animación merecedora de colocarse entre las mejores series de la historia de la televisión, esa es ‘Avatar. La leyenda de Aang’. Creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, emitió sus tres temporadas en Nickelodeon entre 2005 y 2008. El mundo creado, el carisma de los personajes y la evolución de las historias fueron clave de su éxito, y con el paso del tiempo, se ha convertido en una auténtica serie de culto. Actualmente, puede verse en Netflix. Y esa misma plataforma se ha encargado de la adaptación a imagen real que nos llegará este mes de febrero.

Sí, hace algunos años ya tuvo otra adaptación, dirigida por M. Night Shyamalan, y que fue un desastre a tantos niveles que es difícil enumerarlos. Podemos reconocer sus ganas de hacer una adaptación algo diferente, por supuesto. Pero fracasó en taquilla, enfadó a los fans, y sumió la carrera de Shyamalan en una crisis creativa, que no consiguió remontar hasta ‘La Visita’, casi seis años después. Aunque la nueva versión producida por Netflix tiene muy buena pinta. Con que sea similar a su ‘One Piece‘, estaremos ante uno de los grandes éxitos del año. Gordon Cormier es Aang; Kiawentiio es Katara; Ian Ousley es Sokka; Dallas Liu es el príncipe Zuko; Elizabeth Yu es la princesa Azula; Paul Sun-Hyung Lee es el tío Iroh; Daniel Dae Kim es Ozai, el Señor del Fuego y Ken Leung es el comandante Zhao.

Fecha de estreno: 22 de febrero

Plataforma: Netflix

Shôgun

Sinopsis: Lord Yoshii Toranaga lucha por mantenerse con vida mientras sus enemigos del Consejo de Regentes se unen contra él. Cuando un misterioso barco europeo aparece abandonado en un pueblo pesquero cercano, su patrón inglés, John Blackthorne, llega cargado de secretos que podrían ayudar a Toranaga a inclinar la balanza del poder y acabar con la enorme influencia de los propios enemigos de Blackthrone: los sacerdotes jesuitas y los mercaderes portugueses.

La novela homónima de James Clavell vuelve a ser convertida en serie, esta vez gracias a FX, y nos llegará a España a través de Disney Plus. Recordemos que la primera adaptación tuvo lugar en los años 80, con Richard Chamberlain de protagonista, y contando con la presencia del mítico Toshiró Mifune. Este fue uno de los actores más famosos de Japón, sino el que más. Sobre todo gracias a su participación en películas de Akira Kurosawa como ‘Los siete samuráis’ o ‘Rashomón’. Incluso George Lucas lo consideró para interpretar a Obi-Wan Kenobi en ‘La guerra de las galaxias’. Ahora, Mifune es sustituido por uno de los intérpretes japoneses más famosos de la actualidad: Hiroyuki Sanada (‘Lobezno Inmortal’, ‘Bullet Train’…).

La historia nos sumergirá en el Japón feudal de 1600, sumergiéndonos en su cultura, y llevándonos a un mundo repleto de samuráis. No, no estará Tom Cruise por ahí. El protagonista será el actor y cantante Cosmo Jarvis. Un proyecto que se anunció en 2018 y ahora, seis años después, por fin puede ver la luz.

Fecha de estreno: 27 de febrero

Plataforma: Disney Plus

Reina Roja

Sinopsis: Con un coeficiente intelectual de 242, Antonia Scott es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió convertirse en la “Reina Roja” de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición, y acabó perdiéndolo todo. Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja se pone en marcha. Mentor, antiguo jefe de Antonia, recurre a Jon Gutiérrez, un policía vasco y temperamental a punto de ser expulsado del cuerpo, para reactivar a Antonia.

Quizá esta sea la serie más esperada de todas las producciones españolas de 2024. Y no es para menos, ya que está basada en una de las novelas más vendidas de los últimos años. La novela ‘Reina Roja‘, escrita por Juan Gómez Jurado, es una parte de la saga que ya ocupa cinco libros, liderados por la detective Antonia Scott, la persona más inteligente del mundo. Con un reparto liderado por la actriz Vicky Luengo, esta serie promete ser un thriller adictivo, y Prime Video tiene todas sus esperanzas puestas en él. No es para menos, ya que las ventas millonarias de la novela sirven como garantía absoluta.

Además, estar en la plataforma de Amazon le asegura una audiencia planetaria. A diferencia de lo que ocurrió con ‘La novia gitana‘, basada en la novela de Carmen Mola, que produjo Atresmedia. Al emitirse en Atresplayer Premium, no tuvo la audiencia ni la repercusión esperadas. Pese a ser una serie muy intrigante, y que mejoró con su segunda temporada, ‘La red púrpura‘. El thriller marca España cada vez está más demandado. Y ‘Reina Roja’, con total seguridad, marcará un antes y un después.

Fecha de estreno: 29 de febrero

Plataforma: Prime Video

Más estrenos mensuales