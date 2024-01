‘Mañaneros’ de TVE tumba la colaboración de Lydia Lozano y tiene que dar un paso atrás

Lydia Lozano se ha visto obligada a retractarse en su colaboración de este jueves en ‘Mañaneros’ de TVE. La excolaboradora de ‘Sálvame’ se ha visto acogotada por sus compañeros al hablar de uno de los puntos que más controversia ha generado sobre el homenaje a María Teresa Campos en la cadena pública. Un programa que presentó Terelu y dirigió Carmen Borrego.

Y es que se excluyó de la vida de la comunicadora a Bigote Arrocet. Algo que el propio chileno ha reprochado ante los medios de comunicación. «Se ahorraron 6 años. Lo que pasa que 6 años tú no los puedes borrar de la noche a la mañana», ha criticado el humorista sobre el borrón que han hecho sobre él en ese tributo.

Y, sorprendentemente, Lydia Lozano se ha alineado de alguna manera con Edmundo al dar su opinión de toda esta polémica. «Comprendo que Terelu y Carmen me pueden matar por lo que voy a decir, pero lo que hay que ser es coherente. Y son 6 años de tu vida. No solamente de relación sentimental: podrían haber metido el disco que hizo con Bigote. Han terminado fatal, pero hombre… Son 6 años muy importantes, que además trabajaron juntos en plató», ha reprochado la periodista.

Sin embargo, se ha encontrado con la oposición frontal de Diego Reinares, totalmente en desacuerdo con sus palabras insistiendo en que lo que se ofreció en La 1 fue un homenaje, no una biografía de María Teresa Campos. «Lo que no tiene sentido es que en un homenaje participe una persona que es non grata para la familia de María Teresa Campos. Carmen Borrego hace pocos días decía que Bigote fue lo peor que le pasó a su madre en toda su vida. ¿Qué sentido tiene que un homenaje orquestado por sus hijas incluya a Bigote?», le ha rebatido.

Una tesis que otras colaboradoras de ‘Mañaneros‘ como Nieves Herrero o Laura Lobo han apoyado, mostrándose así en contra también de la idea defendida por Lydia Lozano. Acorralada, no ha tenido más remedio que dar un paso atrás y retractarse de su opinión.

“Me han convencido. Es verdad, tenéis razón. No es una biografía, ahí me habéis tumbado», ha admitido la colaboradora. «Me habéis convencido. Sois muy buenos colaboradores», ha añadido Lydia entre risas. Y Jaime Cantizano, presentador del formato matinal de TVE, le ha alabado por esa humildad: «En un tiempo en el que nadie reconoce que cambia de opinión, ole tú».