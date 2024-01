Víctor Sandoval utiliza ‘TardeAR’ para propinar este ‘hachazo’ a Ana Rosa y Mediaset

Víctor Sandoval está de enhorabuena. El colaborador de ‘Sálvame’ cumple este martes 16 de enero 57 años. Un cumpleaños que llega en uno de los mejores momentos a nivel personal y también profesional. Y es que el madrileño está encantado de formar parte de la familia de Netflix gracias a ‘Sálvese quien pueda’.

Así, Víctor Sandoval ha aprovechado el gesto de Netflix tras enviarle un obsequio para agradecérselo a la plataforma y lanzar un dardazo contra Mediaset, el grupo para el que ha trabajado en las últimas dos décadas.

De ese modo, Víctor Sandoval ha compartido una fotografía del regalo que ha recibido por parte de Netflix por su 57 cumpleaños y además de agradecerle a Netflix el gesto ha querido lanzar un gran dardo hacia Mediaset y la productora de Ana Rosa Quintana.

«Empresas que te cuidan… una cosa es hablAR y otra actuAR. Ninguna de las cadenas de televisión en las que he trabajado me ha cuidado tanto como Netflix«, escribe el que fuera presentador de ‘Mamma mía’ en Telemadrid y de ‘Aquí hay tomate’ como sustituto en Telecinco.

Un mensaje con el que Víctor Sandoval no ha dudado en usar un juego de palabras con «AR» por ‘TardeAR’, el programa de Ana Rosa Quintana que ha sido el encargado de tomar el relevo de ‘Sálvame’ en las tardes de Telecinco.

Más allá de este ataque a Mediaset, Víctor Sandoval ha querido hacer balance del buen momento que atraviesa. «Para mi, mañana empieza mi año, un año que me trae de regalo de cumpleaños un piso nuevo que hace meses no podía ni soñar, y unos proyectos laborales que me devuelven la ilusión, rodeado de mis compañeros ( ya familia ) y de mi Neo solo puedo dar GRACIAS por no dejarme caminar solo y poder compartir mi vida con vosotros, gracias a todos los que estáis ahí aunque no os conozca», añade.