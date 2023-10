Belén Esteban habla así de ‘Cuentos Chinos’ y Jorge Javier: «Voy a tener críticas al decir esto»

Belén Esteban está en un gran momento tanto personal como profesional. La incertidumbre sobre qué pasaría tras el final de ‘Sálvame’ se apoderó tanto de ella como del resto de sus compañeros. Sin embargo, tres meses después, la mayoría de ellos han encontrado trabajo. Algunos en televisión, y otros, como es el caso de la propia Belén, fuera de ella.

La de Paracuellos ha regresado de sus vacaciones con varios proyectos en marcha. Por un lado, es imagen de CreaEnergía, una nueva compañía que ha lanzado la tarifa ‘Belén Esteban’. Y, por otro lado, continúa con su empresa de productos gastronómicos, con la que está muy contenta.

Además, junto a otros siete excolaboradores de ‘Sálvame’, estrenará próximamente ‘Sálvese quién pueda’, un nuevo docureality para Netflix. En una entrevista concedida a la revista ‘Pronto’, Belén quiere dejar claro que «no estoy en el paro. La gente me para por la calle y me da el pésame, ¡pero no, yo sigo trabajando, que quede muy claro! Pero deseo dar las gracias a la gente que me dice que me echa de menos. Eso me gusta».

Belén Esteban reconoce que ha recibido ofertas de otras cadenas

La excolaboradora del programa vespertino de Telecinco ha asegurado que «sigo con contrato con ‘La Fábrica de la Tele’ y hay sorpresas que no puedo contar. Hemos hecho lo de Netflix, que es fantasía pura. Pero hay cosillas por ahí que os van a sorprender muchísimo». Aunque prefiere no dar demasiados detalles, afirma que «es un proyecto de tele, pero no es estar todos los días en un programa. Estoy muy contenta e ilusionada».

Belén Esteban desconoce si habrá una segunda temporada de ‘Sálvese quién pueda’, pero, en caso de que hubiera, tiene claro a dónde le gustaría viajar. «Yo me iría a Siberia, Groenlandia, Australia o China», confiesa. Por otro lado, también asegura que le han llamado de otras cadenas de televisión, «hasta de la radio», pero no le interesa: «Soy una persona muy leal y me gusta el trabajo que hago».

Su zasca a Joaquín Prat: «Espero que su programa dure tanto como ‘Sálvame'»

Respecto a las polémicas palabras de Joaquín Prat en una entrevista en donde aseguraba que la gente se cansó de ‘Sálvame’ por su «histrionismo», la madre de Andrea Janeiro no está para nada de acuerdo con él. «Llevábamos 14 años y todo tiene un principio y un fin. Espero que su programa dure tanto, porque a Joaquín yo lo quiero mucho. En ‘Sálvame’ nos hemos equivocado, como todos. Pero hemos dado también mucho entretenimiento. Para mí es un orgullo decir que he trabado ahí», asegura.

Por el contrario, al que sí dedica unas palabras cargadas de cariño Belén Esteban es a su amigo Jorge Javier Vázquez. «Yo sé que voy a tener críticas al decir esto, pero para mí Jorge Javier es el mejor presentador que ha habido. Y hay Jorge para rato. Yo creo que tienen un producto muy desperdiciado», afirma, haciendo referencia a ‘Cuentos chinos’.

También tiene palabras de cariño hacia todos sus excompañeros de ‘Sálvame’: «Lo que ha unido ‘Sálvame’ no lo desune nadie, aunque algunos quieran». Con el que no tiene relación alguna es con su ex, Jesulín de Ubrique, al que ni siquiera ha visto en ‘MasterChef Celebrity’: «No lo he visto porque he llegado hace poco. Pero espero que le vaya muy bien a él y a todos los compañeros».

Por último, al ser preguntada por su ausencia en la boda de Kiko Hernández con Fran Antón, Belén Estaban dice lo siguiente: «Él sabía que no podía ir, pero yo estoy muy contenta de que la hayan disfrutado. Sé que está muy feliz y yo me alegro muchísimo, de verdad», sentencia.