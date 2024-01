A Santi Acosta le preguntan por María Patiño y un fichaje por ‘De Viernes’ y responde así

Tras el fiasco que se llevó con ‘La última noche’ de Sandra Barneda, Telecinco volvía a apostar por un magacín en directo para el prime time del viernes con ‘De Viernes‘, un nuevo espacio de corazón con Santi Acosta y Beatriz Archidona. Y aunque ha perdido audiencia, el formato sigue siendo uno de los prime time más visto de Telecinco.

Ahora que el espacio producido por Mandarina está a punto de cumplir diez semanas en emisión, Santi Acosta hace balance en una entrevista en el Diario de Navarra sobre el éxito del programa que está dando mucho que hablar por sus entrevistas a Ángel Cristo Jr., Fran Rivera o Carlo Costanzia.

Sobre el éxito de ‘¡De Viernes!’, Santi Acosta cree que la clave está en haber encontrado nuevos personajes. «Nuestro objetivo era sentar en el plató a personajes que antes estaban lejos de la tele, que no les apetecía sentarse y yo creo que esa es la tecla. Renovar el género un poco para conseguir que las revistas también se hagan eco y traer a personajes nuevos con historias diferentes que habíamos visto poco», destaca el presentador.

«Las audiencias nos han sorprendido, nos han gustado muchísimo y nos han alegrado. Al final, era la apuesta que hacíamos porque creíamos que este tipo de programas pueden funcionar los viernes», asevera el presentador. Además cuando le preguntan por los que piensan que el corazón había muerto, Acosta es claro. «El corazón en televisión no va a morir nunca porque siempre va a haber un interés por la vida de los demás, especialmente por los famosos», confiesa.

Santi Acosta responde sobre el posible fichaje de María Patiño por ‘De Viernes’

Sobre las comparaciones con ‘Viernes Deluxe’, Santi Acosta es rotundo. «Somos dos programas muy diferentes«, remarca. También manda un rotundo aviso ante las críticas en las redes sociales que ha recibido el formato: «Cuando son fundamentadas y argumentadas son muy interesantes; pero cuando son emocionales y no vienen fundamentadas, no». Y respecto a lo que dijo María Patiño de que le habían llamado para participar en ‘De Viernes’ tras ser cesada como presentadora de ‘Socialité’, el presentador asegura no saber nada de este tipo de cosas.

«No conozco ese asunto porque no estoy en el día a día del programa. No sé muy bien si ha habido contacto o no. Las polémicas con respecto a los colaboradores y todo eso, pues tampoco las he abordado ni las he hablado con la dirección del programa», concluye, ante el interrogante de si contarán con ella más adelante.