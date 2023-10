Terelu Campos no se corta al utilizar esta implacable frase para desarmar a Edmundo Arrocet

Terelu Campos ha regresado este jueves 5 de octubre al programa ‘Mañaneros’ de TVE después de su visita a ‘La Plaza’ de Jordi González este miércoles. Lo ha hecho para responder largo y tendido por primera vez en televisión a la polémica entrevista de Edmundo Arrocet en ‘Diez minutos’.

La hija de María Teresa Campos ha escogido el magacín de Jaime Cantizano para pronunciarse sobre los demoledores dardos que les dedicó el exnovio de su madre tanto a ella como a su madre, Carmen Borrego. Si en el programa vespertino de TVE dejó claro que no iba a responder al humorista para no darle motivos para seguir hablando, en el matinal de la cadena pública ha sido mucho más clara.

Terelu Campos no se ha mordido la lengua a la hora de dar su opinión sobre Bigote Arrocet: «Esta persona no forma parte de nuestra vida desde hace cuatro años. Todo lo que pueda decir, él se puede acoger a seguir hablando. Y de ahí la decisión familiar de no comentar la entrevista», ha empezado diciendo.

Terelu Campos desmonta a Edmundo: «Sé lo que he vivido»

«Evidentemente he leído la entrevista porque además forma parte de mi trabajo. Pero si no hubiera formado parte de mi trabajo no la hubiese leído en mi vida», ha dejado claro. En la citada entrevista, el chileno insinúa que ni ella ni su hermana se preocupaban por su madre ni estuvieron a su lado durante los seis años que duró su noviazgo.

Además, Terelu Campos dejaba la pelota en el tejado de sus compañeros: «Tenéis que ser vosotros los que saquéis las conclusiones. Sé lo que he vivido y hay cosas que no te puede arrebatar nadie por mucho que quiera». Por otro lado, la colaboradora ha lamentado que la única persona que podría contestar a Edmundo, su madre, «lleva un mes muerta. Hoy se cumple un mes que murió», ha recordado, visiblemente emocionada.

«Durante un tiempo ella fue muy feliz y nosotras hemos estado felices de verla a ella. Luego las cosas no fueron como eran. Y proporcionalmente creo que el dolor ha sido mayor que la felicidad», ha añadido la madre de Alejandra Rubio, dejando entrever que la relación con el cómico chileno causó a su madre más penas que alegrías.

«A mí lo que diga él de mi me resbala, de verdad»

Y ha proseguido empleando su frase más implacable: «A mí lo que diga él de mí me resbala, de verdad. A mi solo me molesta que ha pasado muy poco tiempo desde el fallecimiento de mi madre. Y en este momento tan complicado para nosotras tener que estar hablando de cosas que no vienen al caso».

Pese a todo, Terelu Campos prefiere quedarse con algo positivo de Edmundo Arrocet: «Lo mejor de la relación de cinco años y medio raspados, no seis, son sus dos hijos pequeños». «Me quedo con la relación que mantenemos con Maximiliano y Estefanía y sus mensajes cuando falleció mi madre, que han reflejado de verdad lo que mi madre, que los adoraba, significa para ellos», ha sentenciado.