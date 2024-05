Alejandra Rubio traiciona a Telecinco al saltar a TVE en este inesperado programa

Este domingo 5 de mayo se celebra el Día de la Madre. No hay duda de que es un día muy especial sobre todo para las madres y para los hijos que pueden celebrar este día con sus progenitoras. Sin embargo, para algunos es un día triste por no tener a su madre viva. Es el caso de Terelu Campos, que este año ha sido el primero sin su madre María Teresa Campos. Aunque por suerte tiene a su hija Alejandra Rubio.

Así, este domingo ‘D Corazón’, el espacio que presentan Jordi González y Anne Igartiburu ha querido sorprender a sus colaboradoras con fotografías y vídeos de sus madres. Pero la que sin duda no ha podido contener la emoción ha sido Terelu Campos.

Tras ver unas imágenes de María Teresa Campos en ‘Pasa la vida’, el espacio que presentó en TVE, Terelu no podía contener la emoción y Jordi González aprovechaba para preguntarle a su compañera que solía regalarle a su madre. «Algo que le gustara de ropa. Pañuelos, pashminas que ella se ponía…», contestaba Terelu.

Pero además la adre de Alejandra Rubio no ha dudado en compartir con la audiencia de TVE cómo vivió este día el año pasado, el último con María Teresa Campos viva. «No le sentó nada bien este día, se enfadó. Debió de levantarse recordando a su madre, sufrió y dijo: ‘¿Qué Día de la Madre? Si mi madre no está’. Hoy no es un día fácil ni para mi hermana ni para mí», explicaba.

Tras ello, Jordi González ha comentado que Terelu había pedido trabajar expresamente este domingo para tener la cabeza ocupada. No obstante, y como gesto a su compañera, ‘D Corazón’ ha querido darle una sorpresa a la colaboradora que ella no esperaba.

Alejandra Rubio se cuela en ‘D Corazón’

Y es que Alejandra Rubio ha querido aparecer este domingo en ‘D Corazón’ saltando así a TVE y traicionando por un día a Telecinco, cadena en la que trabaja desde hace años y en la que actualmente colabora en numerosos espacios como ‘Así es la vida’, ‘Fiesta’, ‘Supervivientes’ o ‘Los vecinos de la casa de al lado’.

«Mamá feliz día de la madre. Ya sabes que me da mucha vergüenza estas cosas, pero te quería felicitar. Ya sabes que para mí eres la mejor madre del mundo y muchas gracias por estar conmigo siempre, apoyarme y todo, que eres la mejor», le decía Alejandra Rubio.

«Esto no lo esperaba. Ella también era muy de su abuela», reaccionaba Terelu Campos. «Es vergonzosa para sus sentimientos. Tuvo una época que decía ‘te quiero’ como cualquier cosa. Y le dije: ‘Oye, Alejandra, a mí no me lo digas así’. Y bueno menos mal que la tengo a ella».