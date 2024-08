Crítica ‘Los anillos de poder’ temporada 2: Prime Video lleva la épica a un siguiente nivel

La primera temporada de ‘El señor de los anillos: los anillos de poder‘ fue ampliamente promocionad como la serie más cara de la historia. Y es cierto que, visualmente, en muchas escenas lucía impresionante. Pero una de las críticas que más se repitió durante el pasar de los episodios fue la falta de ritmo, centrándose más en tramas que no acababan de avanzar. Sí, el desenlace fue apoteósico, con la creación de Mordor, pero esa primera temporada dejó una sensación agridulce entre los fans. ¿Y qué ocurre con la segunda temporada? Pues que ha aprendido de sus errores y nos trae una epicidad increíble. A partir de este 29 de agosto podremos disfrutar de los tres primeros episodios en Prime Video.

Uno de los handicaps de esta segunda temporada de ‘Los anillos de poder’ radica en que Prime Video no tiene todos los derechos sobre la historias de Tolkien. En una entrevista a Vanity Fair, sus creadores revelaron que “solo tenemos los derechos de ‘La comunidad del anillo‘, ‘Las dos torres‘, ‘El retorno del rey‘, los apéndices y ‘El hobbit‘. Y eso es todo. No tenemos los derechos de ‘El Silmarillion‘, Cuentos inconclusos, La historia de la Tierra Media o cualquiera de esos otros libros”. Así, Patrick McKay y J.D. Payne tenían por delante un reto muy difícil de solventar. Y tratando de dar a los fans lo que no supieron hacer en la primera temporada, empiezan con fuerza y la mantienen durante los dos primeros episodios.

Tras un largo resumen de los hechos que acontecieron en ‘El señor de los anillos: los anillos de poder’, la nueva temporada empieza con Sauron siendo sometido por Adar y los orcos. Pero al Señor Oscuro no se le derrota tan fácilmente, y lucha continuamente por sobrevivir, hasta que consigue materializarse en el humano que conocimos como Halbrand. Ahí nos damos cuenta de que todo está siendo un flashback, y la serie nos explica como los caminos de este y Galadriel se encontraron. Desde ese inicio, retomamos la historia donde la dejó el desenlace. Es decir, Halbrand y gran parte de las Tierras del Sur siendo apresados por los orcos y por Adar. Por otro lado, el Extraño sigue al lado de Nori, la pelosa, para llegar a las estrellas donde cree que encontrará su identidad.

Y también tenemos a una Galadriel y un Elrond enfrentados, sobre todo por las mentiras de la ella, no queriendo admitir el engaño al que la sometió Sauron. Ambos luchan por los tres anillos que este creó junto a Celebrimbor. Y se los llevan a Gil Galad, el rey elfo, que decide que deben usarse para que los elfos puedan seguir en la Tierra Media. Elrond no está de acuerdo, por supuesto. Y, aunque todo este comienzo parezca demasiado introductorio, lo cierto es que la serie lo lleva con un gran ritmo. No se despista en tramas secundarias. ‘Los anillos de poder’ sabe lo que quiere contar y, a diferencia de la segunda temporada de ‘La casa del dragón‘, no tiene miedo en hacerlo desde el comienzo. Así que la acción y los paisajes espectaculares están ya presentes desde el principio.

Según los avances que hemos podido ir viendo en estos meses, sabemos que esta temporada tendrá una buena dosis de luchas a gran escala. Elrond y Galadriel, reconciliados, harán equipo para encontrar a Sauron. Mientras, este engañará a Celebrimbor, haciéndose llamar Annatar, y conseguirá crear todos sus anillos. Incluido el Anillo Único. Así que nos espera una temporada repleta de emociones y referencias a la trilogía de Peter Jackson. Ahora que Sauron ya ha comenzado su gran plan, no hay vuelta atrás, y la serie lo sabe. Todo lo que tardó en arrancar la anterior temporada aquí ya no sucede. Se ha aprendido de los errores y de las críticas, aunque es cierto que le falta humor. Todo es demasiado sobrio y formal. Salvo algunos momentos más relajados con Nori, Poppy y el Extraño, o Disa y su marido enano Durin IV.

Sauron, disfrazado como Annatar, el señor de los dones. / PRIME VIDEO

Visualmente, la serie sigue a un nivel envidiable (aunque haya planos que parecen iluminados por Inteligencia Artificial). Al igual que la banda sonora compuesta por Bear McCreary, con un poso emotivo increíble. Solo esperamos que, cuando aparezca el Anillo Único, use el leit motiv de Howard Shore para la trilogía cinematográfica. Y, en el apartado interpretativo, todos siguen muy apegados a sus personajes. El casting ha sido perfecto, con una Morfydd Clark dándonos una Galadriel un poco menos estirada y fría. Un Charles Edwards que brilla como Celebrimbor, o una Markella Kavenagh que nos da una Poppy divertida y repleta de corazón.

Así que esta nueva temporada de ‘Los anillos de poder’ promete traernos por fin el Tolkien que estábamos esperando, y que no llegamos a ver del todo en sus primeros episodios. Sabe lo que quiere contar, y va hacia ello con todo, con fuerza y con decisión. Si que es verdad que se sigue notando de vez en cuando esa falta de derechos sobre obras fundamentales como ‘El Silmarilion‘. Pero el guion lo solventa con eficacia, sobre todo para aquellos neófitos en el universo de Tolkien. Por lo que nos espera una tanda de episodios, 8 en total, repletos de acción, hasta que lleguemos al final de temporada el próximo 3 de octubre. Quizá todo vaya a acabar demasiado rápido como para hacer que la serie cale entre los espectadores. Pero la espectacularidad que nos espera, desde luego va a ser apoteósica.

¿De qué la temporada 2 de ‘El señor de los anillos: los anillos de poder’?

Sauron ha regresado. Expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliados, el Señor Oscuro en ascenso ahora solo depende de su propio ingenio para reconstruir su poder y supervisar la creación de los Anillos de Poder, que le permitirán someter a todos los pueblos de la Tierra Media a su siniestra voluntad.

Elfos y enanos, orcos y hombres, hechiceros y pelosos… mientras hay amistades que empiezan a torcerse y reinos se fracturan, las fuerzas del bien lucharán aún más valientemente por conservar lo que más les importa… ellos y sus seres queridos.