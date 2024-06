Xabier Fortes denuncia el linchamiento que sacude a los comentaristas de la Eurocopa en TVE

En temporada de Eurocopa, los comentaristas de los partidos están constantemente en el punto de mira de los aficionados. Desde el pasado 14 de junio, TVE emite todos los partidos a través de sus distintos canales, y los profesionales que narran cada encuentro han recibido una oleada de críticas en redes sociales. Es por eso que Xabier Fortes, presentador de ‘La noche en 24 horas’ no ha dudado en defender a sus compañeros con un mensaje en su cuenta de ‘X’.

La cadena pública continuará ofreciendo todos los partidos del campeonato a través de La 1, La 2 o Teledeporte en función de la programación de cada uno de los canales. Juan Carlos Rivero, David Figueira, Alicia Arévalo, Paco Caro, Alberto Font y Paco Grande son algunos de los profesionales que han ido relatando minuto a minuto la jugada en el campo de los partidos ya emitidos.

Xabier Fortes: «Todo mi apoyo a mis compañeros»

Estos seis periodistas irán turnándose para comentar los 51 partidos en total de esta Eurocopa, lo que significa que estarán expuestos a un juicio constante en redes sociales que puede ser muy desagradable. Por esa razón, Xabier Fortes sorprendía este jueves en su cuenta de ‘X’ lanzando un mensaje para los más críticos con los profesionales de su casa televisiva.

«Es tremendamente injusto. Estar en directo durante horas y horas, sin papeles e improvisando, no es nada fácil. Y sé de lo que hablo», comenzó advirtiendo el presentador de ‘La noche en 24 horas’. «Todo mi apoyo a Juan Carlos Rivero, Paco Grande, Alicia Arévalo y a todos los compañeros y compañeras de RTVE que transmiten esta Eurocopa», añadió el comunicador.

Xabier Fortes remató su llamada de atención felicitando a los comentaristas deportivos de la cadena por su excelente trabajo durante las emisiones ya realizadas de esta Eurocopa. «Yo sí disfruto de vuestro trabajo, ahora y siempre. Enhorabuena», sentenció el periodista al final de su publicación.

Poco antes de arrancar el torneo europeo, algunos comentaristas de la cadena se reunieron con la prensa en un encuentro organizado por RTVE. Fue ahí cuando Juan Carlos Rivero no se cortó al contestar a las críticas que había recibido por confundir a Jay Z con Lenny Kravitz en la final de la Champions League.

«En 4 horas y 20 minutos, ¿dónde están los otros errores? Igual hay más gordos que ese, que no deja de ser una anécdota. Me gustaría no equivocarme nunca, pero soy humano», señaló Rivero durante la rueda de prensa, dejando claro que no podía hacer más que «pedir disculpas» por su confusión durante la retransmisión.