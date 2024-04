Xabier Fortes explica así su desaparición de TVE tras la carta de Sánchez ante las críticas

No hay duda de que a día de hoy TVE tiene dos grandes referentes en lo que a la actualidad se refiere. Por un lado Silvia Intxaurrondo en ‘La hora de La 1’ y por otro, Xabier Fortes, que se pone cada día al frente de ‘La Noche en 24h’ y es la cara además de todos los debates electorales en RTVE como hizo en las elecciones gallegas y vascas y hará próximamente con las catalanas compartiendo trabajo con Gemma Nierga.

Y por eso que este miércoles Xabier Fortes no estuviera al frente de ‘La noche en 24 h’ en un día tan importante tras el terremoto político que se ha suscitado con la carta de Pedro Sánchez en la que anunciaba que se aparta de la vida pública hasta el lunes para decidir si sigue al frente del Gobierno o dimite llamó mucho la atención.

Después de que varios espectadores comentaran en «X» que le habían echado de menos y de que incluso alguno le recriminara que haya faltado a ‘La Noche en 24h’ con una noticia de tal calado ha obligado a Xabier Fortes a explicar la razón por la que se ha ausentado este miércoles y lo hará también este jueves de su puesto en el espacio del Canal 24h de TVE.

Y es que incluso la actriz Fiorella Faltoyano ha comentado que ha echado de menos al presentador en un día tan importante. No obstante, hay un motivo personal por el que el presentador ha tenido que dejar su puesto a Lluis Guilera, su sustituto habitual en ‘La Noche en 24h’.

«Por motivos familiares estaré hoy y mañana en representación de mi padre en Lisboa en el 50 aniversario de la revolución de los claveles. Aquí con uno de los blindados que dirigía Salgueiro Maia para tumbar la dictadura. Ahora cena con el presidente de la Republica», escribía Fortes junto a una fotografía.

Por motivos familiares estaré hoy y mañana en representación de mi padre en Lisboa en el 50 aniversario de la revolución de los claveles. Aquí con uno de los blindados que dirigía Salgueiro Maia para tumbar la dictadura. Ahora cena con el presidente de la Republica. pic.twitter.com/U6aIquSI7y — Xabier Fortes (@xabierfortes) April 24, 2024

No obstante, algunos espectadores le cuestionaban que faltara a su trabajo justo después del anuncio de Pedro Sánchez. «Me parece increíble y decepcionante que no esté usted hoy en La noche en 24 horas, francamente, había muchos días en el año para descansar y no hoy. Muy poco profesional me parece«, llegaba a escribir un usuario.

Una crítica que ha hecho que Xabier Fortes se haya defendido y aclarado por qué no ha podido estar al frente de ‘La Noche en 24h’. «No había más días. Se cumplen 50 años del 25 de abril, la revolución que derribó la dictadura portuguesa. Era el contacto de los capitanes de abril con los oficiales demócratas del ejército español. Entre otras cosas, por eso le condenaron a cuatro años de prisión en el tardofranquismo. Tiene 90 años y no podía venir, por eso me pidió la asociación 25 de abril que lo representase. Hoy y mañana mi sitio está en Lisboa. Lamento que no te entiendas», sentenciaba el presentador.