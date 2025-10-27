La nueva serie de Movistar Plus+ con Javier Cámara y del creador de 'Celeste' ya tiene día de estreno y tráiler

Movistar Plus+ ya tiene todo listo para estrenar su nueva ficción original. 'Yakarta', la serie protagonizada por Javier Cámara y Carla Quílez llegará a la plataforma el próximo 6 de noviembre. Previamente, este lunes, la plataforma ha lanzado el tráiler de esta ficción producida por 100 balas (The Mediapro Studio) y Buendía Canarias.
Creada por Diego San José, el creador de 'Celeste' y uno de los guionistas de 'Ocho apellidos vascos','Yakarta' contará con la dirección del propio Javier Cámara, que comparte labor con Elena Trapé y Fernando Hierro-Delgado, que forma también parte del equipo de guion junto a San José y Daniel Castro.
Como decimos, Javier Cámara vuelve a protagonizar una serie de Movistar Plus+ tras 'Rapa'. Junto a él encabeza el reparto la joven actriz Carla Quílez, Concha de Plata a la Mejor Interpretación Protagonista por 'La maternal' tras sus trabajos en 'La última noche en Tremor' y 'Dime tu nombre'. David Lorente ('4 estrellas'), Pilar Gómez ('Poquita fe'), Marina Guerola ('Los destellos'), Nuria Mencía ('Atasco') y Anna Alarcón ('Pubertat') completan el elenco de 'Yakarta'.
¿De qué va 'Yakarta'?
José Ramón Garrido es un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, Joserra cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida. Mar, una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas.
Pero Yakarta está muy lejos. Sobre todo para dos desconocidos como Joserra y Mar. Juntos tendrán que aprender a soportarse para emprender un viaje plagado de pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio que pasa por Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos antes de llegar a la capital de Indonesia. Si es que llegan…
