La nueva serie de Movistar Plus+ con Javier Cámara y del creador de 'Celeste' ya tiene día de estreno y tráiler

Movistar Plus+ ya tiene todo listo para estrenar su nueva ficción original. 'Yakarta', la serie protagonizada por Javier Cámara y Carla Quílez llegará a la plataforma el próximo 6 de noviembre. Previamente, este lunes, la plataforma ha lanzado el tráiler de esta ficción producida por 100 balas (The Mediapro Studio) y Buendía Canarias.

Creada por Diego San José, el creador de 'Celeste' y uno de los guionistas de 'Ocho apellidos vascos','Yakarta' contará con la dirección del propio Javier Cámara, que comparte labor con Elena Trapé y Fernando Hierro-Delgado, que forma también parte del equipo de guion junto a San José y Daniel Castro.

Como decimos, Javier Cámara vuelve a protagonizar una serie de Movistar Plus+ tras 'Rapa'. Junto a él encabeza el reparto la joven actriz Carla Quílez, Concha de Plata a la Mejor Interpretación Protagonista por 'La maternal' tras sus trabajos en 'La última noche en Tremor' y 'Dime tu nombre'. David Lorente ('4 estrellas'), Pilar Gómez ('Poquita fe'), Marina Guerola ('Los destellos'), Nuria Mencía ('Atasco') y Anna Alarcón ('Pubertat') completan el elenco de 'Yakarta'.

¿De qué va 'Yakarta'?

Javier Cámara y Carla Quílez en 'Yakarta'

José Ramón Garrido es un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, Joserra cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida. Mar, una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas.



Pero Yakarta está muy lejos. Sobre todo para dos desconocidos como Joserra y Mar. Juntos tendrán que aprender a soportarse para emprender un viaje plagado de pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio que pasa por Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos antes de llegar a la capital de Indonesia. Si es que llegan…