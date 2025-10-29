Los estrenos más esperados de Prime Video este noviembre, uno por uno, con la serie española más exitosa

El mes de noviembre ya está aquí. El mes puente por excelencia, entre el terror de octubre y la felicidad de diciembre (aunque las cenas familiares también nos den un poquito de miedo). Sino, que se lo digan a los Tanner, los protagonistas de la serie 'Malicia', que llega a mediados de mes a Prime Video. Sí, no es una cena familiar, pero hay van a tener muchos problemas por delante cuando un tutor se introduce de forma 'maliciosa' en su casa... y comienzan a surgir las movidas. Y ojo, con David Duchovny entre los protagonistas, algo que siempre es sinónimo de calidad. Pero es que este mes también nos llega el nuevo k-drama de la plataforma, con Lee jung-jae, protagonista de 'El juego del calamar', en uno de los papeles principales.

También tendremos el regreso de Ruby y James, los protagonistas de 'Maxton Hall', una de esas series young adult que tan bien le funcionan a Prime Video. Y hemos podido comprobarlo gracias al exitazo de 'El verano en que me enamore'. Pero si hay una serie que destaca sobre todos los estrenos del mes, esa es 'La que se avecina', que llega con su temporada número 16, que se dice pronto. Los hermanos Caballero siguen siendo los creadores más prolíficos del panorama nacional, porque no dejan de inundarnos con diferentes series continuamente, y no tenemos ninguna queja, desde luego. Eso sí, tendremos que ver cómo avanza la mítica ficción y comedia española más exitosa sin el personaje de Fermín, al que daba vida Fernando Tejero, o el de Vicente, al que interpretaba Ricardo Arroyo, cuyo personaje falleció en la temporada anterior.

En el terreno de películas, por ahora hay pocas confirmadas, pero tendremos la propuesta navideña de Tyler Perry 'Buscando a Joy', y 'Playdate', con el mismísimo Jack Reacher, es decir Alan Ritchson, como protagonista de una comedia de esas de acción que tan bien funcionan en el streaming.

Series de estreno en Prime Video

Nice to meet you

Sinopsis: Wi Jeong-sin, una respetada periodista política, se ve obligada a cubrir el mundo del espectáculo. Allí conoce a Lim Hyeon-jun, un actor en decadencia. Entre el caos de los bastidores, los nuevos comienzos y las sorpresas, surge un romance improbable, divertido y lleno de química.

Lee Jung-jae ya es conocido por medio mundo gracias a su papel estelar como protagonista de 'El juego del calamar'. Y pese a que en Corea del Sur ya era una estrella, tuvo que llegar el fenómeno de Netflix para ponerle en el mapa. Ahora da el salto a la comedia, primera vez que se atreve con el género, en un nuevo k-drama que llega con la firma de Amazon Prime Video. En este caso, dará vida a Lim Hyeon-jun, un actor encasillado en papeles de detective que busca redirigir su carrera hacia roles dramáticos más profundos. La serie, creada por Kim Ga-ram y Jung Yeo-rang tendrá estrenos semanales, y deja claro la intención de Prime Video de seguir apostando por este tipo de series provenientes del país asiático. "Por favor, estad atentos a los cambios que estos dos enemigos, que no podrían ser más diferentes, traerán a la vida cotidiana del otro", es el claim de los creadores para que nos enganchemos a la serie.

Fecha de estreno: 3 de noviembre

Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Temporada 2)

Sinopsis: Después de una noche de pasión en Oxford y con su mayor objetivo de vida al alcance, todo parece ir perfectamente para Ruby. Pero un golpe del destino en la familia de James lo cambia todo, y el propio James, de entre todas las personas, la trae de vuelta de las nubes a una dura realidad. Ruby está devastada. Nunca sintió algo tan fuerte por nadie como por él, y tampoco nadie la había lastimado tanto. Quiere volver a su antigua vida, donde nadie en Maxton Hall la conocía y no formaba parte del mundo de élite de sus compañeros de clase. Pero no puede olvidar a James, especialmente porque él está haciendo todo lo posible para recuperarla.

La serie, basada en las novelas superventas de Mona Kasten, vuelve a Amazon Prime Video después de haberse convertido en uno de los grandes éxitos de la plataforma. Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung regresan como los protagonistas de este drama adolescente que pretende hacer unos números parecidos a 'El verano en que me enamoré'. Y es que este tipo de historias ya son especialidad de Prime Video (recordemos que también destaca la trilogía de 'Culpables', basada en las populares novelas de Mercedes Ron. Traiciones amorosas, bandos que elegir y unos protagonistas muy guapos y perfectos. Es decir, un mix ganador. Esta nueva temporada contará con 8 episodios que se estrenaran de manera semanal, con los tres primeros llegando de golpe este 7 de noviembre.

"La vida lo rompe. Pierde a su madre y eso lo obliga a mirar de frente sus emociones, su crianza y los mecanismos que usa para sobrevivir. Fue liberador jugar con esa evolución porque rompe otra capa y lo hace más humano", ha contado Damian sobre su personaje para Cosmopolitan México.

Fecha de estreno: 7 de noviembre

Malicia

Sinopsis: Adam es un carismático tutor que se gana la confianza de la adinerada familia Tanner mientras están de vacaciones en Grecia. Cuando la niñera de la familia cae gravemente enferma, Adam maniobra para instalarse en su casa de Londres... y su verdadera naturaleza vengativa empieza a salir a la luz.

Prime Video quiere volver a demostrar lo bien que se le dan este tipo de thrillers con familias siendo llevadas hasta el límite por nuevos personajes que llegan a su vida, dispuestos a desestabilizarlo todo. Ya lo vimos en la excelente 'La novia', con Robin Wright y Olivia Cooke. Ahora le toca el turno a David Duchovny, eterno Fox Mulder de 'Expediente X', junto a Carice van Houten y Jack Whitehall. Creada por James Wood, nos transportará a Londres y Grecia para mostrarnos el peligro de meter a alguien nuevo en tu dinámica familiar. Recordemos el clásico 'La mano que mece la cuna'. ¿Cómo olvidar a la terrorífica Rebecca DeMornay? Aquí es Whitehall el que va a poner patas arriba todo lo que tenían montado la familia Tanner.

"Desde el inicio de rodaje en Londres hasta el final en Grecia, todo ha sido una experiencia increíble y no podría estar más orgulloso de lo que hemos conseguido", explicó el actor Jack Whitehall en la presentación de la serie. 6 episodios de 50 minutos que seguramente conviertan a la propuesta de Prime Video en uno de los éxitos más interesantes del mes de noviembre. Eso sin lugar a dudas.

Fecha de estreno: 14 de noviembre

La que se avecina (Temporada 16)

Sinopsis: Amador disfruta de su nueva faceta de empresario al tiempo que encuentra un nuevo ligue, Antonio recluta a nuevos esbirros para que le ayuden en sus "planes geniales" de presidente todopoderoso, Yoli y Óscar son padres, y Menchu y Fina se dedican a cazar terroristas.

Aventuras repletas de celos, tuk-tuks, drogas, sectas, okupas, cuernos, bucles espacio-temporales y una polvorienta sorpresa en el capítulo 200. Todo esto promete la nueva temporada de 'La que se avecina' que, además, estrenará en cines su capítulo especial número 200. Este estreno será exclusivo de Cine Yelmo, por lo que solo se podrá disfrutar de él en las más de 40 salas que hay por todo el país, y además solo los días 11 y 15 de noviembre. Aunque ha habido tanta demanda que, recientemente, el propio Alberto Caballero anunció que también habría proyección el día 14. La serie tuvo su nueva vida gracias a su llegada a Prime Video, y ahora sus temporadas están compuestas por solo 8 episodios, cada uno de 50 minutos. Atrás quedan los capítulos largos que podíamos ver en Telecinco.

Casi todos los personajes que nos gustan regresan en esta nueva temporada: Jordi Sánchez (Recio), Nathalie Seseña (Berta), Eva Isanta (Maite), Carlos Areces (Agustín), Pablo Chiapella (Amador), Luis Merlo (Bruno), Ana Arias (Cristina), Raúl Peña (Martín), Nacho Guerreros (Coque), Rocío Marín (Greta), Petra Martínez (Fina), Loes León (Menchu), Miren Ibarguren (Yoli), Macarena Gómez (Lola) o Paz Padilla (La Chusa) entre otros. Y habrá que ver cómo se deshacen del personaje de Fermín, ya que Fernando Tejero anunció que dejaba la serie. Una temporada muy esperada, desde luego. Los hermanos Caballero ya han dicho que les gustaría volver a contar con José Luis Gil, pero debido a su delicado estado de salud, aún no han podido introducir de nuevo al actor para darle una salida a su personaje, el querido Enrique Pastor.

Fecha de estreno: 18 de noviembre

The Mighty Nein

Sinopsis: Sigue a un grupo de criminales e inadaptados que son los únicos que pueden evitar que el reino se sumerja en el caos cuando un artefacto arcano capaz de remodelar la realidad cae en las manos equivocadas.

Sam Riegel y Travis Willingham, creadores de 'The legend of Vox Machina', regresan a Prime Video con esta nueva serie de animación dentro del universo de 'Dragones y mazmorras'. 'Critical Role' es una serie web (y también un proyecto multimedia enorme) en la que un grupo de actores de doblaje profesionales juega al famoso juego de rol de mesa. Comenzó en 2015 como una partida entre amigos retransmitida por streaming en Twitch y YouTube. De su primera campaña de juego, nació 'Vox Machina'. Y de la segunda campaña nos llega 'The Mighty Nein' (que han descrito como un grupo más caótico, con una historia más introspectiva y emocional). Gracias a Prime Video y a Critical Role Productions llega entonces esta nueva serie animada, con un montón de voces famosas que darán vida a los personajes: Anjelica Huston, Lucy Liu, Nathan Fillion, T'Nia Miller, Felicia Day, Graham McTavish e ivanna sakhno.

Fecha de estreno: 19 de noviembre

Películas de estreno en Prime Video

En busca de Joy

Sinopsis: Varada en Colorado tras una devastadora revelación navideña, una talentosa pero ignorada diseñadora de Nueva York encuentra un amor inesperado que transforma su vida y su trayectoria profesional.

Ojo que en cuanto comienza noviembre, ya nos empiezan a llegar las primeras películas navideñas. Estaban tardando, ¿verdad? Pues una de las más adelantadas va a ser esta historia de Tyler Perry con Shannon Thornton y Tosin Morohunfola como protagonistas. Por supuesto tiene todos los clichés que tanto nos gustan: temporales de nieve, una mujer exitosa en la gran ciudad que debe mostrar su valía, y un príncipe azul que llegará como si fuera Papá Noel. Quién sabe si acaba convirtiéndose en un clásico navideño del streaming, pero con lo poco que sabemos de su trama, sabemos que nos va a gustar, y nos va a dar precisamente lo que buscamos en este tipo de películas: calidez navideña.

Fecha de estreno: 5 de noviembre

Playdate

Sinopsis: Brian acaba de ser despedido de su trabajo, y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar de otro padre, que resulta ser un bala perdida.

Alan Ritchson es uno de esos valores seguros de Prime Video, gracias a su serie 'Reacher', una de las más vistas de la plataforma. Con una tercera temporada que mantuvo el éxito de sus predecesoras, el popular actor da el salto a una comedia de acción que protagoniza junto al cómico Kevin James. Y, por supuesto, promete ser una de esas películas que se convierte en un auténtico éxito. Y es que una simple cita de juegos entre dos padres acabará con persecuciones y explosiones. Ritchson sigue demostrando su versatilidad y quiere afianzarse en este tipo de comedias de acción donde pueda reírse de sí mismo.

"Todo el mundo conoce a Alan como el tipo duro que reparte golpes, pero yo quería darle la vuelta a eso y mostrarle al mundo lo increíblemente gracioso que es", explicó Luke Greenfield, director de la película, en una entrevista para Entertainment Weekly. ¿Conseguirá despegar su carrera como ya hiciera Schwarzenegger, mezclando acción dura con películas más de comedia?

Fecha de estreno: 12 de noviembre

Más estrenos en noviembre: