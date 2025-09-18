Final explicado de 'El verano en que me enamoré', la serie de Prime Video, con un desenlace controvertido

De vez en cuando se alinean los astros y surgen auténticos fenómenos juveniles que traspasan la pantalla o las páginas, y se convierten en grandes éxitos que se expanden entre redes sociales, y entre generaciones. Y hacía mucho tiempo que no vivíamos uno como 'El verano en que me enamoré', que acaba de llegar a su final, tras su tercera temporada, en Prime Video este 17 de septiembre.

La historia es un drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos, las relaciones cambiantes entre madres e hijos, y el poder duradero de una fuerte amistad femenina. Es una historia de madurez sobre el primer amor, el primer desamor y la magia de un verano perfecto. Con una trilogía de libros escrita por Jenny Han, los tres libros fueron publicados por Simon & Schuster en inglés y han sido bestsellers internacionales. De hecho, el último libro pasó más de un mes en la lista de bestsellers del The New York Times.

Publicados entre 2009 y 2011, destacó sobre todo por su protagonista, de origen asiático-estadounidense, algo que no solía ser muy habitual en el panorama juvenil a comienzos de los 2000. Y Han luchó para que la protagonista en la adaptación también tuviera dicho origen. "Nunca había visto a una chica asiático-estadounidense como protagonista en una película adolescente antes, así que era algo especialmente significativo para mí", confesó Han a Bustle. "Ha sido una lucha constante llegar a este punto. Al principio, antes incluso de que saliera el libro, hubo interés en adaptar esta historia, pero cuando insistí en que la protagonista debía ser asiática, el interés desapareció. Pasó una y otra vez. Así que estoy muy feliz de estar aquí ahora, con Amazon como mi socio."

La serie ha sido un auténtico fenómeno en TikTok, y en todas las redes sociales. Ya no solo por la historia, sino por el carisma de su trío protagonista, interpretado por Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno. Ellos tres conformar ese trío amoroso que lleva la historia hacia delante, y que ha conseguido que la serie haya sido el éxito que ha sido. Según Prime Video, los primeros episodios de la tercera temporada, que se estrenó este pasado verano, fueron vistos por un 40% mayor que los del estreno de la segunda. Es decir, 25 millones de espectadores únicos durante sus primeros siete días de disponibilidad.

Además, ha sido la temporada de televisión más vista de la plataforma entre mujeres de entre 18 y 34 años. Y a eso hay que sumarle que, gracias a que la cantante Taylor Swift es fan de los libros, cedió algunas de sus canciones para que aparecieran no solo en los tráilers sino en los propios episodios de las tres temporadas. En concreto, 25 de ellas.

“The Summer I Turned Pretty” has officially concluded after three seasons.



Here are all of the Taylor Swift songs featured in the series:



1. Lover

2. Cruel Summer

3. False God (x2)

4. The Way I Loved You (Taylor’s Version)

5. This Love (Taylor’s Version)

6. Hey Stephen… pic.twitter.com/n2f6mPGwLi — Taylor Swift Updates ❤️‍🔥 (@swifferupdates) September 17, 2025

¿De qué va 'El verano en que me enamoré'?

Belly nunca ha sido la clase de chica a la que le pasan cosas. Año tras año, sus vacaciones transcurren en la casa de la playa pero los chicos apenas se dan cuenta de lo mucho que se fija en ellos. Cada verano, Belly desea que eso cambie. Y, esta vez, lo hará: éste será el verano en que Belly se volverá guapa, el verano en que se enamorará… aunque también será el verano en el que todo cambiará. Para bien, y para mal.

Así ha sido el final de 'El verano en que me enamoré'

La tercera temporada, es decir, la última temporada de la serie, prometía dar un desenlace al triángulo amoroso, y que creó dos equipos rivales: #teamConrad y #teamJeremiah. Belly tenía que tomar una decisión. O se quedaba con Conrad, con el que había encontrado esa estabilidad que tanto buscaba, o con Conrad, su primer amor. Y la respuesta es que elige a Conrad, a su primer amor, al igual que en el final de los libros.

Este desenlace ha dividido, por supuesto, a los fans. Ya no solo por los dos equipos enfrentados, sino por una tercera facción que defendía que Nelly debería ser una mujer independiente, sin necesidad de atar su destino a ningún hombre. Obviamente, como buena historia romántica, la elección tiene lugar en París. ¿Dónde iba a ser? Y tras confirmar su amor, la pareja vuelve de la mano a Cousins.

Por otra parte, Jeremiah se establece como chef, consigue al fin el respeto que tanto necesitaba de su padre, y empieza una reunión con Denise. Vamos, un final positivo para todo el mundo, ¿verdad? Y es que 'El verano en que me enamoré' ha sido el evento, de hecho, del verano. Un auténtico fenómeno entre el público juvenil, y que vuelve a demostrar una vez más que este género está más vivo que nunca, ya no solo en el mundo audiovisual, sino en el mundo literario. Porque la trilogía de libros ha vuelto a colarse en las listas de los más vendidos gracias a la serie de Prime Video.

La serie continuará con una película

Pero ojo, que Prime Video se guardaba un secreto final para los fans de la serie. Y ese secreto estuvo oculto hasta que pudimos ver el último capítulo de la tercera temporada. Un secreto a simple vista, porque los más fans de los libros sabían que había mucho tema aún por salir, y que Prime Video había decidido recortar. Ahora ya sabemos la razón. Y es que la serie concluirá su historia con una película escrita y dirigida por Jenny Han, la autora de los libros. Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, la sorprendente noticia se dio a conocer durante la alfombra roja del final de temporada de la serie en París, Francia.

"Estamos orgullosos del extraordinario éxito de la serie y no podríamos estar más emocionados de volver a colaborar con Jenny Han para ofrecer a los fans un capítulo final inolvidable", afirmó Vernon Sanders, Global Head of Television, en Prime Video y Amazon MGM Studios. "Aún queda un gran hito en el viaje de Belly, y pensé que solo una película podría darle la relevancia que merece. Estoy muy agradecida a Prime Video por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible que comparta este capítulo final con los fans", declaró a su vez Han en el mismo evento.

Ahora solo nos queda teorizar sobre lo que podríamos encontrar en esta película de 'El verano en que me enamoré'. Por ejemplo, podríamos estar ante un embarazo, una boda... o quién sabe, un flashforward de algunos años en adelante. La historia es un lienzo en blanco, y todo depende del buen hacer de Jenny Han, que no dudó en agradecerle la oportunidad a Prime Video "por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible que comparta este capítulo final con los fans".