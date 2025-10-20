El cineasta Daniel Guzmán hace esta confesión sobre José Luis Gil y su estado actual: "Pase lo que pase..."

En noviembre hará tres años que la vida de José Luis Gil cambió para siempre. El actor de 'La que se avecina' sufrió un ictus del que, a día de hoy, todavía sigue recuperándose. Daniel Guzmán fue compañero suyo en 'Aquí no hay quien viva' y la semana pasada visitó el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde no pudo evitar las lágrimas al hablar de su estado de salud.

Daniel Guzmán, que el pasado viernes 17 de octubre estrenó 'La Deuda', se rompió en directo al recordar la parte más humana de José Luis Gil. "Suscribo lo que han dicho muchos compañeros. Es una persona maravillosa y lo digo de todo corazón", confiesa. Y añade: "De las mejores personas. No he visto un conflicto nunca con José Luis. Siempre eran ganas de verte".

Daniel Guzmán sobre José Luis Gil: "Su huella es imborrable"

"Le tengo un respeto y una admiración a nivel personal y a nivel profesional que, pase lo que pase, se recupere en el tiempo que pueda. Su huella es imborrable con nosotros. Me pasó con él y con Eduardo Gómez, que falleció. Le tengo un aprecio absoluto", reconoce el actor, quien le definió como "de los mejores compañeros" que ha tenido.

"La vida hay que morderla", le decía entonces Sonsoles Ónega. A lo que su invitado le daba la razón: "Pero desde ya, Sonsoles. Yo veo el tren que acaba de pasar a 300, de todo lo que he hecho, y menos mal que he disfrutado y lo sigo disfrutando, aunque haga películas. La vida va muy rápida".

Hace justo un mes, Irene Gil, la hija de José Luis Gil, visitó también el magacín vespertino de Antena 3 para dar la última hora sobre el estado de salud de su padre. Allí hizo una dura reflexión sobre los duros momentos que está atravesando su familia: "Creo que al igual que nos preparamos para morir, debemos empezar a prepararnos para enfermar, porque además de doloroso, es muy caro".