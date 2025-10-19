Pedro Ruiz va al cine a ver la película 'La Deuda' de Daniel Guzmán y utiliza tres palabras para calificarla

El director y actor Daniel Guzmán se encuentra de tour promocional de su nueva película 'La Deuda'. Así, en los últimos días se ha dejado ver como invitado en programas como 'Fiesta', 'Espejo Público', 'La Revuelta' o 'La Sexta Xplica' para hablar de su cinta y analizar algunos de los temas que trata como la dramática situación de la vivienda.

'La deuda' acaba de llegar a los cines. En ella el propio Daniel Guzmán es uno de los protagonistas junto a otros actores de la talla de Luis Tosar, Itziar Ituño, Susana Abaitua, Francesc Garrido o Mona Martínez, entre otros.

Uno de los que ha ido a ver la película este fin de semana ha sido Pedro Ruiz. El actor y presentador ha demostrado en varias ocasiones que es un fiel espectador de cine y no duda en ir a ver las películas más recientes que llegan a las salas.

"Hay vidas muy duras y situaciones muy injustas. Daniel Guzmán lo sabe y hace películas muy buenas sobre ello. La Deuda la vi ayer. Es una de ellas. Tiene mucho mérito. ¡Felicidades Dani!", escribía Pedro Ruiz en su cuenta de "X".

Un mensaje al que el propio Daniel Guzmán no ha tardado en contestar. "Muchas gracias por tus palabras, Pedro. Me alegro que te haya hecho sentir lo que expresas. Un abrazo fuerte", le contesta el actor y director de cine.

Así es 'La deuda'

Lucas, un hombre de 47 años y Antonia, una anciana, conviven en un piso céntrico de la ciudad. A pesar de sus dificultades económicas, Lucas y Antonia, viven con afecto, ilusión y sentido del humor.

Su vida transcurre de forma cotidiana hasta que un fondo de inversión adquiere el edificio para convertirlo en pisos turísticos. Lucas intenta conseguir el dinero necesario para evitar la pérdida de la casa, pero una decisión errónea cambiará el resto de sus vidas.