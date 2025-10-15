Daniel Guzmán desvela tras la pregunta del dinero de Broncano la deuda económica que le persigue

Si bien David Broncano ha anunciado a bombo y platillo antes de recibir a Daniel Guzmán en el escenario que el actor acudía por primera vez a 'La Revuelta' para promocionar su tercera película, el invitado no ha tardado en aclarar los motivos reales de su visita. "No vengo a hacer promo, vengo a divertirme", ha advertido el director al inicio de la noche sin saber que en la recta final de la noche tendría que sincerarse sobre el complicado momento financiero que atraviesa.

No he venido a hablar de 'La deuda', de mi tercera película ¿vale? Me han dicho que es un peliculón, que todo el mundo está flipando pero no quiero hablar de eso", comenzaba explicando el ganador de dos premios Goya, que más adelante terminaría repasando los temas principales de su nuevo film como director: el cuidado de las personas mayores, la gentrificación y la crisis de la vivienda.

Daniel Guzmán se sincera sobre su delicada situación económica por las deudas de su tercera película

Y tras explicar a David Broncano como ha dedicado cuatro años a este último proyecto, llegaba el momento de la noche en el que tenía que sincerarse sobre dinero y sexo. "¿Has visto cómo se titula esta película? Pues por ahí va la cosa", comentaba con sorna Daniel Guzmán antes de adoptar un gesto más serio sobre la precariedad que tanto él como muchos directores atraviesan para ver completadas sus producciones.

Encontrar vivienda en España, el thriller más crudo que hay.



O comer o tener casa, las dos cosas no van a poder ser. #LaRevuelta pic.twitter.com/m2ucYMUW7N — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 14, 2025

"Las películas cuando son tan grandes empiezan de una manera, se van haciendo más grandes y si no las controlas tienes que seguir pidiendo créditos para terminarlas", ha continuado explicando el que fue protagonista de 'Aquí no hay quien viva', dejando entrever que no atraviesa el mejor momento económico tras asumir algunos costes inesperados de su tercera película.

Así, Daniel Guzmán se sinceraba con el presentador y el público sobre la encrucijada en la que se ha visto entre costes inesperados y retrasos. "No puedes dejarlas porque pierdes el dinero. Esto es una película de Televisión Española, me pedirían que devolviese el dinero si no fuese a terminarla", explicaba el actor repasando la financiación del film.

"Cuando ya llega un momento en el que llevas 3 millones gastados y te falta 1 millón que estaba presupuestado pero se te ha ido el presupuesto piensas: ¿qué es mejor pedir un crédito de 1 millón o devolver 3 millones si no tienes la película y ya te los has gastado?", ha asegurado el invitado de este martes.

Y como ha desvelado a continuación, tampoco ha tenido buena suerte en el terreno sexual. "Relaciones sexuales menos que dinero, es muy triste. Es verdad que también he entrado en deuda, porque cuando no tienes relaciones siempre te tienes a ti, pero cuando estás todo enfocado en una película... Me está dando bajón", reconocía entre risas.

"Entre el dinero y mi vida sexual que es una mierda... Solo ha habido un día, que salí de la ciudad y dije es el momento. Tristemente estoy en resto con los dos temas", terminaba reconociendo Daniel Guzmán, que finalizaba su primera visita a 'La Revuelta' dando las gracias al presentador y dejando clara su predisposición a regresar.