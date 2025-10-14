'La Revuelta', obligada hoy a cambiar de horario: ¿Quién es el invitado del martes 14 de octubre?

Tras arrancar la semana con la visita del actor Alberto San Juan y Ana Rivero, la taquígrafa del Congreso de los Diputados que vivió el 23-F, 'La Revuelta' regresa con más sorpresas. Y el espacio de David Broncano regresará al prime time este martes con motivo del partido entre España y Bulgaria, retrasando su emisión hasta las 22:25 horas y dejando a 'Late Xou' fuera de la parrilla esta semana.

La visita del protagonista de 'La cena' y la taquígrafa se tradujo en un 13.3% de cuota de pantalla y 1.628.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' se alzó con un 15.3% de share y 1.859.000 espectadores gracias a la entrevista de Goyo Jiménez y JJ Vaquero. Por su parte, la última hora de 'Supervivientes All Stars' consiguió un 7.9% de share en la franja junto a 927.000 espectadores.

El invitado de David Broncano de este martes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy, martes 14 de octubre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Susanna Griso, que regresará al espacio de Antena 3 para celebrar el 20 aniversario de 'Espejo Público' pocos días después de anunciar su compromiso. Por su parte, David Broncano se reencontrará con una invitada que ya acudió la temporada pasada.

Cristina Castaño regresa este martes al espacio de TVE para presentar 'Nails', la nueva serie que protagoniza en SkyShowtime y que promete convertirse en el 'Sexo en Nueva York' español por excelencia. La ficción con tintes de comedia y drama, que llegó a la plataforma a principios de semana, explora las vivencias cotidianas de un grupo de mujeres.

Así, la que interpretaba a Judith en 'La que se avecina' se reencuentra con David Broncano meses después de su primera visita a 'La Revuelta' y poco después de dar la bienvenida a la su primer hijo, León, que nació a finales de agosto. Cabe recordar que fue durante su primera visita al espacio de TVE en mayo cuando hizo público su embarazo.