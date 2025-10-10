'La Revuelta' de Broncano cambia de horario la próxima semana en TVE por esta razón de peso

Como ya sucediera la temporada pasada, parece que TVE pretende seguir con la misma estrategia con 'La revuelta' de David Broncano los días que emita fútbol. Así, el espacio de access prime time saltará dichos días al prime time de La 1 para evitar tener que descansar.

Así, tal y como avanza Vertele, el próximo martes 14 de octubre con motivo de la emisión del partido entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial de 2026, La 1 alterará su parrilla de noche con el 'Late Xou' de Marc Giró quedándose fuera de la programación.

El partido de la UEFA Qualifiers 2025 se emitirá de 20:25 a 22:30 horas dejando fuera de emisión también a 'Aquí la tierra' de Jacob Petrus. Mientras que 'La Revuelta' de David Broncano se emitirá justo después del encuentro de fútbol pasando a luchar contra 'Supervivientes' en Telecinco, 'First Dates' y 'Código 10 en Cuatro, el final de 'El Hormiguero' y 'Renacer' en Antena 3 y 'El intermedio' y 'Tesoro o cacharro' en La Sexta.

El salto de 'La Revuelta' al prime time provocará que el 'Late Xou' de Marc Giró falte a su cita semanal con la audiencia dejando la quinta entrega de esta temporada para la siguiente semana coincidiendo con el buen momento que atraviesa La 1 que ha derivado en que el formato de entrevistas anotara el pasado martes máximo con un 12,4% y 976.000 espectadores.

Así queda la programación de La 1 para el martes:

20:25h - UEFA Qualifiers 2025: España - Bulgaria

22:25h - 'La Revuelta' (programa de estreno)

00:05h - 'La Revuelta' (reposición)