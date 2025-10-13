Alberto San Juan para los pies a Broncano y le deja a cuadros por lo que hace con sus preguntas clásicas en 'La Revuelta'

Alberto San Juan ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este lunes para presentar 'La cena', su nueva película junto a Mario Casas que llegará a los cines el próximo viernes 17 de octubre. Y si bien el actor compartió varias risas con David Broncano, no dudó ni un segundo en pararle los pies al final de la noche cuando este intentó someterle a las preguntas clásicas del programa.

Tras cambiarse de calcetines en directo e incluso prometer entradas para la nueva comedia que presentaba a los 300 asistentes del público, llegaba el punto de la noche en el que el humorista saca su libreta para tomar apunte de las respuestas rutinarias de todos sus invitados sobre sexo y dinero. Pero Broncano no contaba con la salida que iba a protagonizar el actor.

Alberto San Juan se niega a contestar a David Broncano y lanza esta reflexión sobre el trasfondo de las preguntas clásicas

"Es que esa pregunta nunca la he entendido ni...", ha comenzado lamentando Alberto San Juan tras dejar clara su negativa a sincerarse sobre su patrimonio total o cantidad de dinero en el banco. "Tampoco requiere mucho entendimiento", le espetaba el presentador de 'La Revuelta' entre risas del público sin lograr que el invitado cediese a su juego de cada noche.

"No, el interés de hacerla me gustaba más la de más racista o más machista y la de follar me parece bien, hablar de follar siempre está bien", confesaba entonces el protagonista de 'La cena' tratando de desviar la atención a la polémica pregunta que el humorista tuvo que dejar de hacer en 'La Revuelta' durante su primera temporada debido a las quejas de algunos invitados.

Ha metido todas las respuestas a las Preguntas Clásicas como en una picadora de carne.



Pensaba que el programa iba a ser un debate sobre la sociedad pero nah qué va, un susto, al final hablan de lo de follar #Larevuelta pic.twitter.com/ACE9fkUZf4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 13, 2025

Así, Aberto San Juan no se cortaba en reprender a Broncano por la falta de tacto en su pregunta sobre el patrimonio. "Pero de cuánto dinero tienes... En una sociedad dividida en clases...", señalaba algo incómodo el actor mientras el conductor de 'La Revuelta' reconocía su error. "Mucha gente habla de esto, de que puede parecer pretencioso", explicaba el humorista entonando el 'mea culpa'.

"Además, mucha de la gente que viene, o que venimos aquí, depende del momento, porque son oficios con mucho altibajo, a parte que no lo sé", ha apuntado entonces el invitado de este lunes, asegurando que, además de no querer desvelarlo en el programa, actualmente desconoce cuál es su patrimonio real.

"Y hace mucho que no follo, y soy más machista que racista creo, qué más te puedo decir...", añadía entre risas finalmente para desviar la atención de su firme negativa a la primera pregunta, contestando también la pregunta alternativa del programa. "Hablamos de meses, más de tres meses quiero pensar que no, pero no estoy seguro", terminaba confesando Alberto San Juan tras unos segundos de reflexión.