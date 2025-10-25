La histeria por lo nuevo de 'La que se avecina' en cines desata el caos y obliga a cambiar los planes

'La que se avecina' estrena su temporada decimosexta este próximo mes de noviembre. En Amazon Prime Video aterrizará el martes 18 con ocho nuevos capítulos que se irán estrenando de forma semanal. Sin embargo, se anunció que, antes y a modo de evento, más de 40 salas de cine Yelmo en toda España proyectarán en primicia el capítulo 200, transformado en un Western, los próximos 11 y 15 de noviembre.

"¡Celebramos el estreno de la temporada 16 de 'La que se avecina' en el cine! Cine Yelmo acogerá en sus más de 40 salas en España la proyección del capítulo 200", informó en sus redes oficiales Laura Caballero, creadora de la veterana comedia.

Y no solo adelantó la noticia de los dos pases exclusivos en cines en los días indicados, también avanzó el título que llevará ese episodio especial: 'Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un saloon (bar del Lejano Oeste) a doble altura'. "Os mantendrá pegados a la butaca como un koala a su eucalipto", aseguró Caballero.

Entretanto, el perfil de 'La que se avecina' publicaba una especie de tráiler sobre ese capítulo 200 y explicaba que, además, el día 11, se podría disfrutar "de una retransmisión en directo con los actores y actrices de la serie en la alfombra roja de la premiere"; emplazando así a los fans de la ficción a comprar las entradas sin perder tiempo.

Pues bien, la fiebre que se ha desatado está siendo tal que, tal y como ha notificado Alberto Caballero, creador de la serie, el episodio también se proyectará en cines el 14 de noviembre además de los días 11 y 15 como estaba inicialmente previsto.

"Debido al mogollón que se está formando, me llena de orgullo y satisfacción comunicaros que EL VIERNES 14 de noviembre TAMBIÉN podréis ver el capi 200 de #LQSA en cines Yelmo. Estáis petando las salas, queridos", ha anunciado el guionista, aclarando así el motivo del cambio de planes y por el que se ha decidido añadir un día más.