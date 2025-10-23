'La que se avecina' da el salto a los cines como un Western para conmemorar su capítulo 200 y muestra el tráiler

'La que se avecina' ha iniciado la cuenta atrás para sus nuevos capítulos después de que Prime Video anunciase oficialmente este martes la fecha de estreno de su temporada 16. Pero antes de que la nueva tanda de episodios esté disponible en la plataforma el 18 de noviembre, sus creadores celebrarán un evento especial que llevará la ficción a las salas de cine los días 11 y 15 con motivo de su episodio 200.

Mientras que Telecinco se prepara para acoger en su parrilla capítulos de estreno de la temporada 14, Prime Video estrenará en menos de un mes las nuevas historias de los vecinos de Contubernio 49, que continúan en su temporada 16. Sin embargo, como ha adelantado Laura Caballero a través de su perfil en Instagram, los protagonistas de la ficción arrancarán esta nueva temporada alejados de su edificio señorial en pleno centro de Madrid.

'La que se avecina' se transforma en un Western en su episodio 200, que podrá verse en los cines

"¡Celebramos el estreno de la temporada 16 de 'La que se avecina' en el cine! Cine Yelmo acogerá en sus más de 40 salas en España la proyección del capítulo 200", ha anunciado la creadora de la ficción junto a Alberto Caballero a los seguidores de la serie, adelantando dos pases exclusivos los días 11 y 15 de noviembre en los que los espectadores podrán disfrutar del primer episodio de la temporada 16 antes que nadie.

Así, Laura Caballero también ha desvelado la temática especial del primer capítulo de la nueva temporada, que llevará a Antonio Recio, Amador Rivas, Maite Figueroa y compañía hasta el Lejano Oeste. "Prometemos que el capítulo 'Una ciudad sin ley, un mormón mojón y un saloon a doble altura' os mantendrá pegados a la butaca como un koala a su eucalipto", ha asegurado la guionista.

Por lo que 'La que se avecina' se transformará en todo un Western con motivo de su salto a la gran pantalla y la creadora de la ficción no ha dudado en compartir las primeras imágenes del capítulo especial. En estas, se puede ver a todos los personajes de la ficción caracterizados de época, con pistoleros, cabareteras y escenarios como el desierto o la clásica cantina que aparece en todo Western que se precie. En la cuenta oficial de la comedia se ha lanzado un tráiler sobre ese capítulo especial: