Prime Video anuncia la fecha de estreno de 'La que se avecina' con una novedad histórica en su temporada 16

Mientras Telecinco está empezando a promocionar el próximo estreno de la temporada 14 de 'La que se avecina' en abierto; este martes Prime Video ha anunciado cuándo verá la luz la temporada 16 de los hermanos Laura y Alberto Caballero en la plataforma de streaming.

Será el próximo 18 de noviembre cuando 'La que se avecina' regrese a Prime Video con una gran novedad tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero. Y es que los ocho nuevos episodios de la serie contarán con una duración de 50 minutos, es decir treinta minutos menos que hasta ahora.

Cabe decir que Prime Video mantendrá su plan de emisión habitual con muchas de sus series y que ya llevó a cabo con 'La que se avecina' en sus temporadas anteriores. Es decir, se estrenará un capítulo semanal cada martes.

Además, para celebrar este hito, los fans de la longeva serie también podrán disfrutar del episodio número 200 en pantalla grande en cualquiera de las más de 40 salas de Cine Yelmo, que proyectará este estreno a través de su ventana de contenido alternativo +Que Cine en toda España. La venta anticipada de las entradas ya está disponible en la app y página web de Cine Yelmo para las proyecciones especiales previstas los días 11 y 15 de noviembre en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, A Coruña, Vigo o Bilbao, entre muchas otras.

'La que se avecina' mantendrá al bloque principal de su elenco con Jordi Sánchez ('Odio el verano'), Nathalie Seseña ('De moda'),Pablo Chiapella ('Fuera de serie'), Félix Gómez (La Caza. Irati'), Carlos Areces ('Muertos S.L.'), Luis Merlo ('El internado'), Miren Ibarguren ('El refugio atómico'), Loles León ('Pequeñas coincidencias'), Petra Martínez ('La vida era eso'), Eva Isanta ('Aquí no hay quien viva'), Mamen García ('Señoras del (h)AMPA'), Macarena Gómez ('30 Monedas'), Nacho Guerreros ('Machos Alfa'), Raúl Peña ('El pueblo'), Paz Padilla ('El hotel de los líos') y Daniel Muriel ('Pídeme lo que quieras'), entre muchos otros.

Así será la temporada 16 de 'La que se avecina'

Con ya dieciséis temporadas a sus espaldas, los vecinos de Contubernio 49 siguen viviendo y persiguiendo sus sueños: Amador triunfa como empresario mientras disfruta de un nuevo y peculiar amor, Antonio recluta nuevos minions para ayudarle en sus planes geniales de presidente todopoderoso.

Por su parte, Yoli y Óscar son atropellados por la maternidad, Martín estrena restaurante, Bruno debuta como productor cinematográfico, Menchu y Fina cazan terroristas, Julia se independiza, Berta y Greta se despendolan... Celos, tuk-tuks, drogas, sectas, okupas, cuernos, bucles espacio-temporales y una polvorienta sorpresa en el capítulo 200 nos mantendrán pegados al sofá como un koala a su eucalipto.