Acaba de estrenarse en Netflix y esta miniserie de 6 capítulos se alza como lo más visto en la plataforma

Se titula 'La agente encubierta' y ha llegado a Netflix esta misma semana. Es una miniserie danesa que el gigante del streaming cataloga como descarnada, de suspense y como contenido negro nórdico.

Agentes infiltrados y narcotraficantes son ingredientes infalibles en las ficciones de Netflix para triunfar. Por eso, este thriller dramático está arrasando, llegando a colocarse en la primera posición de series más vistas en España y relegando así a la producción italiana 'El Monstruo de Florencia' o a la española 'Animal' con Luis Zahera.

'La agente encubierta' consta de una temporada de tan solo seis capítulos, con un metraje que oscila entre los 45 y los 50 minutos, lo cual permite que la historia se devore con mucha facilidad y prácticamente en maratón.

Clara Dessau, Maria Cordsen y Afshin Firouzi encabezan el elenco artístico de esta miniserie que, insistimos, ocupa ya el Top 1 en Netflix en apenas unos días. Nicolas Bro, Soheil Bavi, Arian Kashef, Lara Ly Melic Skovgaard, Annika Witt, Josephine Abeba y Dan Boie Kratfeldt completan el reparto.

La trama de 'La agente encubierta' versa sobre una joven agente que se infiltra en un imperio criminal para hacerse amiga de la mujer de un narcotraficante. Pero cuanto más se acerca a su objetivo, más complicada se vuelve su misión, debatiéndose entre cumplirla y el deseo de ayudar a escapar a la novia del cabecilla.