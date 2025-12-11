Netflix confirma la fecha de estreno de la cuarta temporada de 'Machos Alfa': Avance y primeras imágenes

'Machos Alfa' ya tiene todo listo para regresar a Netflix con su cuarta temporada. La ficción creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero volverá a la plataforma el próximo 9 de enero siendo una de sus primeras grandes apuestas para el 2026.

La cuarta temporada de 'Machos Alfa' constará de seis nuevos capítulos en los que Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero se mantienen como protagonistas.

Pero la ficción de Contubernio Films volverá a contar también en su reparto con otros actores como Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd. También podremos ver a Patricia Conde en los nuevos episodios tal y como se puede ver en las imágenes que ha compartido Netflix.

Sinopsis de la cuarta temporada de 'Machos Alfa'

Cuando la madurez no llega, siempre puedes pedirla a domicilio... y compartirla con tus colegas. En esta cuarta temporada, los Machos Alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía.

Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción.

Entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban... incluso durante unas vacaciones en Punta Cana.