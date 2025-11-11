Netflix anuncia la fecha de estreno de 'Machos Alfa 4' y confirma si tendrá quinta temporada

'Machos Alfa' ya tiene todo listo para regresar a Netflix con su cuarta temporada. La plataforma de streaming ha anunciado este martes el estreno de los nuevos episodios de la ficción de los hermanos Caballero para el próximo 9 de enero.

La cuarta temporada de 'Machos Alfa' constará de seis episodios. Y lo mejor de todo es que no será la última pues Netflix también ha sorprendido al revelar que la serie contará con una quinta tanda de episodios garantizando así su futuro confirmando su gran éxito.

La comedia creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero y producida por Contubernio Films, regresa con el elenco principal Fernando Gil (Pedro), María Hervás (Daniela), Raúl Tejón (Raúl), Kira Miró (Luz), Gorka Otxoa (Santi), Paula Gallego (Alex), Fele Martínez (Luis) y Raquel Guerrero (Esther), junto con Marta Hazas (Marimar), Irene Arcos (Paz), Cayetana Cabezas (Blanca) y Paloma Bloyd (Irene).

Así es la cuarta temporada de 'Machos Alfa'

En esta entrega, los Machos Alfa deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción.

Entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban... incluso durante unas vacaciones en Punta Cana.