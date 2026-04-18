¿Habrá sexta temporada de 'Machos Alfa' tras convertiste en la serie más vista de Netflix este fin de semana?

'Machos Alfa' se ha convertido en una de las series más vistas de Netflix en los últimos años. Y por eso, la plataforma ha estrenado este viernes la quinta temporada de la ficción creada por Alberto y Laura Caballero ('La que se avecina') pese a que hace nada lanzó la cuarta tanda. Un lanzamiento que está siendo un éxito rotundo, y en apenas 24 horas ya se ha convertido en la ficción más vista en España.

Así, tan solo tres meses desde el lanzamiento de la cuarta temporada, 'Machos Alfa' ha regresado a la plataforma con nuevos capítulos y aventuras de los personajes demostrando la gran apuesta de Netflix por esta ficción de Contubernio Films.

La quinta temporada de 'Machos Alfa' solo consta de seis episodios, por lo que son muchos los fans que ya están pidiendo una sexta temporada porque les ha sabido a poco y necesitan ver más episodios de esta sátira sobre el machismo y la masculinidad frágil.

¿Pero habrá sexta temporada? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo y más tras el final de la quinta. Pues sí, cabe señalar que Netflix ya trabaja junto a los hermanos Caballero en una sexta tanda de episodios de la ficción aunque por ahora no hay detalles de cuándo podría llegar.

La renovación de 'Machos Alfa' por una sexta temporada no sorprende después del éxito que ha cosechado la serie. Y es que más allá de lo bien que funciona también fuera de nuestras fronteras, son varios países los que han adaptado la serie con su propia versión como son Francia, Alemania, Países Bajos e Italia.

Así es la quinta temporada de 'Machos Alfa'

Tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los Machos Alfa se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna "Pacto Patriarcal, S.L" un gran plan maestro para ser felices entre colegas.

Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.