El público dicta sentencia al estreno de la temporada 5 de 'Machos Alfa' con una petición muy repetida a Netflix

Pese a que solo han pasado tres meses desde el estreno de la cuarta temporada, 'Machos Alfa' regresó este viernes a Netflix con su quinta temporada para delicia de todos los fans que tiene la ficción creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero en todo el mundo.
Y de hecho había tantas ganas de su estreno que 'Machos Alfa' ya se sitúa entre lo más visto en Netflix en España en apenas unas horas. Y seguramente también se sitúe en el Top 10 en muchos países como ha pasado con la segunda temporada de 'Clanes' visto los antecedentes de sus temporadas anteriores y cómo es una serie muy consumida en Latinoamérica.
Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero se mantienen al frente del reparto de 'Machos Alfa' junto a Cayetana Cabezas, Marta Hazas y Paloma Bloyd.
Pero en esta quinta temporada el elenco se amplía con las incorporaciones de dos grandes actores de 'La que se avecina' y 'Muertos S.L.' como son María Adánez y Diego Martín. También aparece en un cameo el actor Víctor Clavijo ('El Marqués').
Así es la quinta temporada de 'Machos Alfa'
Tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los Machos Alfa se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna "Pacto Patriarcal, S.L" un gran plan maestro para ser felices entre colegas.
Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.
El veredicto de la audiencia a la nueva temporada
Nada más estrenarse, la audiencia no ha dudado en pronunciarse en redes sociales sobre esta quinta temporada. Y parece que una vez más, los espectadores han quedado encantados con el resultado de la ficción. Es más son muchos los que se preguntan si habrá sexta temporada y se quejan de que la temporada sea tan corta al contar solo con seis episodios.
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