El público dicta sentencia al estreno de la temporada 5 de 'Machos Alfa' con una petición muy repetida a Netflix

Pese a que solo han pasado tres meses desde el estreno de la cuarta temporada, 'Machos Alfa' regresó este viernes a Netflix con su quinta temporada para delicia de todos los fans que tiene la ficción creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero en todo el mundo.

Y de hecho había tantas ganas de su estreno que 'Machos Alfa' ya se sitúa entre lo más visto en Netflix en España en apenas unas horas. Y seguramente también se sitúe en el Top 10 en muchos países como ha pasado con la segunda temporada de 'Clanes' visto los antecedentes de sus temporadas anteriores y cómo es una serie muy consumida en Latinoamérica.

Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero se mantienen al frente del reparto de 'Machos Alfa' junto a Cayetana Cabezas, Marta Hazas y Paloma Bloyd.

Pero en esta quinta temporada el elenco se amplía con las incorporaciones de dos grandes actores de 'La que se avecina' y 'Muertos S.L.' como son María Adánez y Diego Martín. También aparece en un cameo el actor Víctor Clavijo ('El Marqués').

Así es la quinta temporada de 'Machos Alfa'

Tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los Machos Alfa se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna "Pacto Patriarcal, S.L" un gran plan maestro para ser felices entre colegas.

Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.

El veredicto de la audiencia a la nueva temporada

Nada más estrenarse, la audiencia no ha dudado en pronunciarse en redes sociales sobre esta quinta temporada. Y parece que una vez más, los espectadores han quedado encantados con el resultado de la ficción. Es más son muchos los que se preguntan si habrá sexta temporada y se quejan de que la temporada sea tan corta al contar solo con seis episodios.

Llevo 4 capítulos de la T5 de #MachosAlfa. Brillante como los guionistas además de hacernos reír constantemente, se meten en todos los fregados sociales hasta el fondo. #MaríaHervás y @VctorClavijo VALIENTES. Bravo @alber_caballero @LauraCaballero_. TEMPORADÓN. @NetflixES pic.twitter.com/ZLKtVwZ9nP — Diego Cabrales (@diegales96) April 17, 2026

Pues ale ... Me acabo de tragar enterita la temporada 5 de #MachosAlfa necesito una sexta,aunque viendo el final,dudo que la haya 😢 pic.twitter.com/zUvfZOwPO8 — ✷ 🎀 𝐵𝑒𝒾𝓉𝒶 🎀 ✷ 🤎 (@Sevi35Sfc) April 18, 2026

Machos alfa para mi ya esta al nivel de La que se Avecina en su prime.



Se acaba de estrenar la temporada 5 y ya me la he fumado, que ganas de que se estrene la 6 ya.



Top mejores comedias actuales pic.twitter.com/GczqsZ8VAt — Shiro (@shirooo26) April 18, 2026

Esta ha sido la mejor temporada de Machos Alfa de toda la serie. — yoshi_ (@safefromdeath) April 18, 2026

DIOSSSS!

NO ME PUEDE

GUSTAR

MAS!!!!!!

#MachosAlfa5 #machosalfa #netflix

es que no me puedo reír más!!!! GRACIAS POR ESTA PEDAZO DE SERIE 💯👌🏽 — •E n t r o p y 🖤! (@blackmamba2597) April 17, 2026

Vista la quinta temporada de #MachosAlfa

Tan divertida como siempre pero con una línea argumental estrechamente comprometida con la actualidad y otra que finaliza de la manera más dramática hasta ahora nunca vista en la serie.

Opinión sin spoilers.https://t.co/TDjopY5HCk — Moviementarios (@moviementarios) April 15, 2026

Enganchada a #MachosAlfa5 gracias por hacer esta excelente serie y por alegrarnos el viernes estrenando la nueva temporada! Un saludo! — Laura 🦁 (@Lauu_alboran) April 17, 2026

Me he visto de un jalón la quinta temporada de #MachosAlfa y diré tres cosas.



1. Por favor que la si la sexta es la última tenga 14 episodios por los 4 que nos han quitado de la 4 y 5



2. Si sigue que tenga 10 capítulos fijos



3. Amo demasiado esta serie joder — Ashevi (@xtn_ashevi) April 17, 2026

la temporada nueva de machos alfa esta muy bien. sigue haciendo reir. y pensar que la empece a ver sin expectativas y me termine maratoneando las 4 temporadas previas — Fernando Mouso (@FernandoMouso) April 18, 2026

Viernes de risas aseguradas con la nueva temporada de Machos Alfa en Netflix, y con la tranquilidad de saber que ya hay sexta temporada en camino.#MachosAlfa #Netflix #Series #Comedia — Jose Antonio Gimenez (@gimenezgomez) April 17, 2026

Gostei da 5a temporada de machos alfa aconteceu mil coisas tirando o santi todo mundo teve um final feliz será a última temporada ? #machosalfa — Pedro (@pedrobj2021) April 17, 2026

¿Solo 6 capítulos de la temporada 5?. Se me hará cortísima @NetflixES . Espero que estéis ya con la temporada 6, me lo tomaré como regalo de cumple. “Santi” (@gorkaotxoa), estás inmenso. #MachosAlfa5 pic.twitter.com/QAR2hv26xu — Jorge 🖤🤍🖤 (@salmantino_44) April 17, 2026

Me he terminado TODAS las temporadas de Machos Alfa. Me quedé en la primera y ciertamente me parece una serie Sublime. A pesar de ser de los creadores de LQSAV (que no me encanta) tiene realmente un humor crítico e inteligente. 8/10 — Oh Yeh Yeh Boy AKA Efecto V Out Now!! (@rafamf_otrave) April 18, 2026

Habrá alguna temporada de Machos Alfa que NO sea buena????? — camila (@aiamcamila) April 18, 2026

que buena serie Machos Alfa, el nombre cero vendedor, la empecé a ver porque me enteré que Marta Hazas salía en la t3, pero AMEEE — Liv • DWP2👠 (@meredeathh) April 18, 2026