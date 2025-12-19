Movistar Plus+ anuncia esta gran apuesta de ficción para abrir el 2026, con un actor revelación en su reparto

Movistar Plus+ ha revelado los principales estrenos de ficción que llegan a su catálogo el próximo mes de enero. Y entre ellos se encuentra la nueva serie protagonizada por Can Yaman, el aclamado actor turco que levanta pasiones. El intérprete ya avanzó en su entrevista en 'La Revuelta' que estaba inmerso en el rodaje de una ficción. Ahora conocemos la plataforma en la que se va a ofrecer en nuestro país.

Se titula 'El Turco' y, tal y como informa Movistar, es la primera serie turca grabada en inglés para ser vendida en más de 30 países. Se trata de una superproducción de escala europea que tiende puentes entre culturas y que constará de seis episodios. Seis capítulos que verán la luz al completo el próximo 15 de enero. "Nos va a ayudar a enfrentarnos a la cuesta de enero", bromean desde la plataforma en X.

Can Yaman es El Turco. Y nos va a ayudar a enfrentarnos a la cuesta de enero. La serie #ElTurco llega el 15 de enero solo a Movistar Plus+. pic.twitter.com/DHHfHwjGZt — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) December 19, 2025

Como decimos, el reparto estará encabezado por el carismático Can Yaman (‘Sandokan', 'El laberinto de las mariposas', 'Erkenci Kus: pájaro soñador', 'Dolunay: luna llena', 'Matrimonio por sorpresa', 'Inadina Ask: amor obstinado’). Su papel en 'El Turco' será el de un soldado en una historia épica de redención, justicia y amor imposible. Ingredientes adictivos.

La miniserie está inspirada en una novela que recrea una sangrienta historia real: la del 'Turco de Moena', que sigue viva en una celebración popular italiana que cumple más de 300 años. Will Kemp y Greta Ferro completan el elenco artístico principal de esta apuesta.

Sinopsis de 'El Turco'

Balaban Aga (Can Yaman) es un soldado turco que resulta gravemente herido durante el segundo asedio de Viena en 1683. Tras ser traicionado por quien él considera su hermano, Marco (Will Kemp), es condenado a muerte. Pero logra escapar y es curado por Gloria (Greta Ferro), una joven del pintoresco pueblo italiano de Moena, un idílico lugar en los Alpes que está a punto de ser sometido por su nuevo señor, el mismísimo Marco.

A medida que se recupera, Balaban, al que apodan 'El Turco', se convierte en protector del pueblo. Con la ayuda de un pequeño grupo de fieles amigos jenízaros, liderará la resistencia y deberá enfrentarse a su peor enemigo para salvar a los que más ama.