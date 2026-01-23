Qué ver en Movistar Plus+: La miniserie con un Hugo Silva sobresaliente que acaba de lanzar su segunda temporada

Hugo Silva es uno de esos actores que siempre eleva la calidad de cualquier proyecto en el que esté. Su regreso a ser protagonista en series televisivas fue un auténtico acierto. Y lo demostró tanto en 'Pollos sin cabeza' como en la primera temporada de 'Marbella', siendo estas dos las más recientes. Ahora nos llega con 'Marbella. Expediente judicial', que se estrenó este 22 de enero en Movistar Plus+, y vuelve a demostrar una vez más que él es el alma de la serie, y que es capaz de echársela, literalmente, a la espalda, sacando auténtico oro de una ficción que, con otro protagonista, quizá hubiera hecho aguas.

Creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, 'Marbella. Expediente judicial' se reinventa en esta segunda temporada. Quizá por eso el cambio de nombre. Sí, el auténtico protagonista sigue siendo el César Beltrán de Hugo Silva. Ese abogado sin escrúpulos, un poquito en la línea de Saul Goodman de 'Better Call Saul', pero, por supuesto a la española. Con la picaresca que nos define en muchas ocasiones. Si en la primera temporada se centraba más en la mafia que campa a sus anchas en Marbella, y al final él era el perseguido, en estos nuevos episodios la serie gira hacia el narcotráfico.

Con Natalia de Molina siendo la voz en off que nos va explicando cada paso que se da en la historia (un añadido perfecto, y que contrasta con la caradura y macarrería del personaje de Hugo Silva), nos metemos de lleno en el terreno de las narcolanchas y el tráfico de drogas más internacional. La Carmen Leal de Natalia de Molina es una fiscal antidrogas que busca la verdad, y sobre todo, destapar toda la corrupción que hay en cada estrato de nuestra sociedad. Desde la judicatura hasta los más altos niveles políticos. Abogado idealista que se va a dar contra unos cuantos muros… y contra el propio César Beltrán.

Esta segunda temporada, uno de los punto a favor que puede tener, es que funciona tanto como secuela como serie independiente que puede verse sin haber visto los primeros episodios. 'Marbella. Expediente judicial' se centra en una especie de juego entre el gato y ratón, con Carmen Leal tratando de meter entre rejas al abogado corrupto de César Beltrán, y este escapándose continuamente, por tecnicismos o por pequeñas gritas en las paredes. Ese tira y afloja es lo que sustenta la serie, y lo que hace que esté por encima de la primera temporada.

Todo comienza con un juicio basado en el asesinato de dos guardias civiles por parte de una narcolancha en Barbate, Cádiz. La premisa es similar, y ahí nos encontramos al personaje de César Beltrán tratando de conseguir una pena lo más baja posible para sus acusados. ¿Spoiler? Lo consigue. Incluso haciendo pequeñas trampas, como conseguir que la fiscal llegue más tarde al juicio, o haga parecer que se inventa informes y pruebas. Ahí Carmen Leal se da cuenta de que no solo tiene que ir a por los traficantes, sino a por todo el entramado que les protege.

Se nota que sus creadores se mueven a la perfección en el terreno del thriller y de la acción, porque 'Marbella. Expediente judicial' mantiene el ritmo durante sus seis episodios, con secuencias rodadas con una calidad exquisita. Siempre, además, con un buen acabado visual, algo que es marca de la casa en Movistar Plus+. Pero todo se siente un poco más oscuro, un poco más gris, un poco más turbio. La primera temporada era más cínica, más 'divertida' siguiendo los tejemanejes y las aventuras del abogado. Ahora todo es más serio, las apuestas son mayores, al igual que los riesgos, y eso se traslada a cómo vemos al serie.

Natalia de Molina es la fiscal Carmen Leal.

"Si tienes dinero, no vas a la cárcel". Esa es la frase que dice Hugo Silvia en boca de su personaje, y que podría resumir perfectamente lo que buscan contarnos con esta segunda temporada. Y ojo, que no falta el humor negro, ¿eh? Porque hay ciertas escenas que lo reclaman a voces. En esta segunda temporada, los creadores querían que viéramos la historia "desde la parte más cerca de la ley, y cuál es el día a día y los problemas de una fiscal", explicó para El Periódico uno de sus creadores (y también director) Dani de la Torre. Y realmente lo consigue. De hecho, la labor de documentación fue brutal, poniéndose en contacto con fiscales antidrogas que operan en toda la zona de Marbella. Y se nota. La ficción ha dado en la tecla perfecta con este cambio, desde luego.

De qué va 'Marbella. Expediente judicial'

Cesar Beltrán (Hugo Silva) tiene que enfrentarse a un nuevo enemigo, más implacable y determinado que cualquier otro policía, competidor o criminal con quién se ha cruzado en el pasado: la fiscal antidroga de Marbella, Carmen Leal (Natalia de Molina). Carmen está convencida de que muy poco se puede hacer contra las organizaciones criminales que lideran el tráfico en la costa del Sol, si no se erradica antes a los responsables de muchos fracasos recientes de la justicia: los tres principales abogados que defienden a la mayoría de los criminales.

Hablamos de Hugo Silva y de Natalia de Molina, pero también hay que destacar al resto del reparto. Son ellos los que consiguen que la serie también se eleve por encima de la media. Ahí tenemos a Elvira Mínguez (recién nominada a los premios Goya), Manuela Calle, Agustín Domínguez, Ignacio Mateos, Juanlu González, Cristalino, Claudia Galán, Antonio Araque y Fernando Cayo.