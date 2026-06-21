El motivo por el que Edurne no pudo evitar llorar ante su momento más difícil en 'La Voz Kids': "Me está pareciendo horrible"

Antena 3 ha emitido un nuevo programa de 'La Voz Kids' este sábado, 20 de junio en el que hemos podido ver a la Edurne más sensible y vulnerable. Y es que, tras las actuaciones de La Gran Batalla, llegó el peor momento para los coaches, tener que decidir con qué concursantes se quedan.

Así, Edurne y su asesora, Leire Martínez, tuvieron que reducir su equipo de catorce a siete artistas. Una difícil decisión para la cantante, al verse incapaz de descartar a la mitad de los jóvenes talentos. "Leire, me quiero morir. No sé qué hacer", aseguraba la coach a su compañera y amiga. Tras reflexionar junto a ella, finalmente ambas tomaron una difícil, pero necesaria decisión.

"La ayuda de Leire ha sido fundamental porque yo soy muy indecisa. Me da mucha tranquilidad tenerla al lado", reconocía la cantante. Antes de nombrar a los concursantes que pasarían a la siguiente fase, Edurne agradecía a todos los integrantes de su equipo por su entrega y su talento: "Me va el corazón a mil. Me está pareciendo horrible".

Las lágrimas de Edurne ante su decisión más dura en 'La Voz Kids': "Me quiero morir"

Pero había que tomar una decisión. Finalmente, los concursantes elegidos por Edurne y Leire para continuar en los Asaltos fueron Lucía, Sofía, Sara, Valeria, Martina, Mía y la banda Skabum. Aunque la coach consiguió contener las lágrimas durante la deliberación, al tener que despedirse del resto del equipo, acabó rompiéndose. Tras abrazar muy cariñosamente a sus jóvenes artistas, hizo lo mismo con su asesora, mientras le decía: "Qué difícil es". "Lo has hecho súper bien", le intentaba animar la exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh'.

Al volver a sentarse en su asiento, Edurne no pudo aguantar más y las lágrimas acabaron aflorando, por lo que tuvo que beber agua para intentar calmarse, al tiempo que Leire le acariciaba el brazo y el público le aclamaba. "Yo que soy mami, y soy muy sentimental, me pongo en la piel de ellos, e intentado aguantar mis lágrimas pero llega un momento en que… yo soy así y no lo puedo evitar. Me da muchísima pena", confesó la coach ante las cámaras del programa de Antena 3, pero dejando claro que habían tomado la mejor decisión.