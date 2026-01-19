Ana Pastor apunta a este detalle de Juanma Moreno y Sánchez ante la tragedia de Adamuz y coincide con lo que muchos creen

Una de las imágenes en este día negro en nuestro país por el trágico accidente de tren que ha dejado al menos 39 víctimas mortales y en torno a 150 heridos es la que han dejado Pedro Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. De hecho, la periodista y presentadora de Atresmedia Ana Pastor no ha dudado en decir lo que muchos piensan.

Eran las 14:30 horas del mediodía cuando se producía una comparecencia institucional desde Adamuz (Córdoba) con el alcalde del municipio en el que ha tenido lugar la tragedia, el presidente de la Junta de Andalucía y el propio presidente del Gobierno.

Y es que a gran diferencia de lo que pasó en la DANA de Valencia, desde el primer minuto se ha visto como el gobierno de la Junta de Andalucía y el ejecutivo central han estado colaborando en todo momento. Los propios Juanma Moreno y Pedro Sánchez así lo han expresado en su comparecencia ante todos los medios de comunicación y por ello, Ana Pastor ha celebrado este gran paso en un momento tan convulso como el que vivimos.

En su comparecencia conjunta con el jefe del Ejecutivo, Juanma Moreno subrayó la necesidad de la cooperación y lealtad en estos momentos, destacando que las distintas administraciones están "trabajando conjuntamente". Unas palabras a las que se sumó después Pedro Sánchez destacando que "desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad".

Tras ver la imagen de ambos líderes políticos juntos y mostrando al menos en un día tan triste como este su unidad ha sido muy alabado por todos. Una de las que no ha dudado en mostrar su alabanza ha sido Ana Pastor. "Cuánto se agradece esta imagen de unidad y las palabras de Juanma Moreno y Pedro Sánchez de colaboración y lealtad institucional", recalcaba la presentadora de 'El Objetivo'.

Cuánto se agradece esta imagen de unidad y las palabras de @JuanMa_Moreno y @sanchezcastejon de colaboración y lealtad institucional.
— Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) January 19, 2026

Además, el rostro de La Sexta también ha retuiteado un mensaje del periodista Álvaro López que ha puesto el acento en la coordinación entre las administraciones. "La coordinación entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España en el accidente de Adamuz está siendo un ejemplo digno de reconocer. Ambas instituciones están demostrando estar a la altura de lo que necesita la ciudadanía", ha sentenciado.