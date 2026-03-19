Óscar Puente dice que no ve 'El Hormiguero', pero se suelta la lengua con una pregunta que va a generar lío

Óscar Puente no ha dudado en poner el foco en 'El Hormiguero' y su entrevista a Juanma Moreno de la semana pasada tras la última hora sobre la crisis de cribados de cáncer de mama en Andalucía. El ministro de Transportes ha tomado sus redes para señalar a Pablo Motos y su equipo por las preguntas que se quedaron en el tintero durante la entrevista del presidente de la Junta de Andalucía, señalando la especial fijación en Adamuz durante su encuentro.

Según ha adelantado El País esta semana, el jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, epicentro de la crisis de los cribados de cáncer de mama en la región, emitió en abril de 2025 un documento en el que advertía sobre cómo la falta de personal estaba afectando a este tipo de pruebas. Además, ya en 2023, los radiólogos habían presentado un plan para frenar estos retrasos.

Óscar Moreno atiza a 'El Hormiguero' por lo que no preguntaron a Juanma Moreno sobre los cribados de cáncer en Andalucía durante su visita

Una serie de advertencias que no tuvieron respuesta por parte de la Junta de Andalucía y que se tradujeron en 20.400 ecografías, 12.100 TAC, 10.100 resonancias y 6.400 mamografías sin hacer entre enero y octubre del año pasado, un total de 50.000 pruebas perdidas. Y nada más salir a la luz esta información, Óscar Puente ha pedido explicaciones a través de sus redes sociales a 'El Hormiguero' por el tiempo que dedicaron a profundizar sobre el garrafal error de la administración de Moreno en materia de Sanidad en comparación a otros temas.

Una pregunta, es que no veo El Hormiguero, ¿De esto le preguntaron a Juanma el otro día? ¿O solo de Adamuz? https://t.co/DSO6FwUVPL — Óscar Puente (@oscar_puente_) March 19, 2026

"Una pregunta, es que no veo El Hormiguero, ¿De esto le preguntaron a Juanma el otro día? ¿O solo de Adamuz?", ha escrito el ministro de Transportes en su cuenta de X, haciendo referencia a la profundidad con la que abordaron el accidente ferroviario durante la visita del presidente andaluz al espacio de Antena 3, la cual aprovechó para desvelar que se encuentra en tratamiento psicológico por lo que llegó a presenciar en la zona cero de la tragedia.

"Esas imágenes se me quedaron impactadas, pero más que eso fue cuando conocí a las familias de esas personas a las que había visto allí", confesó Juanma Moreno durante su encuentro con Pablo Motos. "Esa conexión con esas vidas truncadas tengo que reconocer que me ha quebrado, me ha creado un punto emocional duro, hasta el punto de que he tenido que ir al psicólogo", aseguró el presidente de la Junta de Andalucía.