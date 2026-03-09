Juanma Moreno confiesa en 'El Hormiguero' el peaje que ha pagado y por el que ha tenido que ir al psicólogo

Juanma Moreno ha aterrizado en 'El Hormiguero' por primera vez este lunes con motivo del lanzamiento de su primer libro 'Manual de convivencia'. Y el presidente de la Junta de Andalucía no ha dudado en sincerarse con Pablo Motos sobre algunas de las crisis que ha atravesado en los últimos meses, entre ellas la tragedia de Adamuz y la atención psicológica que ha necesitado meses después.

"Me fui corriendo para Adamuz, los servicios de emergencia habían hecho un triaje súper rápido. Cuando yo llego a la zona cero lo que me encuentro es calzado, comida de bebé, prendas llenas de sangre y sobre todo cadáveres. Todavía no se habían levantado porque era muy reciente", ha comenzado recordando el andaluz sobre el fatídico accidente que dejó 46 fallecidos y 152 heridos tras la colisión de dos trenes.

Juanma Moreno en 'El Hormiguero': "Tengo que reconocer que me ha quebrado, hasta el punto de ir al psicólogo"

Así, Juanma Moreno se ha sincerado sobre el profundo impacto psicológico que tuvo en él acudir al escenario de la tragedia. "Esas imágenes se me quedaron impactadas, pero más que eso fue cuando conocí a las familias de esas personas a las que había visto allí", ha confesado el invitado de este lunes. "Esa conexión con esas vidas truncadas tengo que reconocer que me ha quebrado, me ha creado un punto emocional duro, hasta el punto de que he tenido que ir al psicólogo", desvelaba entonces.

"Me dijeron 'esto parece fácil pero ver a una persona muerta siempre es muy impactante", ha continuado explicando, asegurando que desde entonces ha necesitado atención psicológica para gestionar cómo se sintió tras conocer a las familias de los fallecidos en el accidente. "Pero cuando conoces las vidas, yo me metí en las casas, cuando te cuentan lo que iban a hacer el mes que viene o el año que viene...", ha rememorado visiblemente sobrecogido.

"Cuando conectas ese futuro con lo que ves... Te hace mucho daño, ese recuerdo lo tengo muy dentro", aseguraba Juanma Moreno, haciendo que Pablo Motos plantease con cuidado su siguiente pregunta. "No quiero insistir en el tema porque se que te duele mucho, pero igual tú tienes información buena que nos gustaría saber. ¿Cuál es la realidad de cómo están las infraestructuras ferroviarias en este país? Porque como consecuencia de esto el miedo es libre", planteaba el presentador.

"Es evidente que a lo largo de los últimos años ha habido una falta de mantenimiento, no lo digo yo, lo dicen los propios sindicatos ferroviarios, las personas que trabajan en el sector... Hemos normalizado los españoles llegar tarde siempre, hemos asumido que pagamos alta velocidad sin ser alta velocidad", ha asegurado el presidente de la Junta de Andalucía, denunciando "un deterioro increíble" en las infraestructuras por la falta de inversión en carretera y ferrocarril.