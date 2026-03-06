Paloma García-Pelayo, sin reparo en Antena 3, opina de Marc Giró como pocos se han atrevido tras el lío con Pablo Motos

La visita de Marc Giró a 'El Hormiguero' y sus dardos a Pablo Motos siguen dando mucho que hablar. Este viernes, en 'Y ahora Sonsoles' se han pronunciado sobre lo vivido y tanto Paloma García-Pelayo como Beatriz Cortázar y Pilar Vidal han sido muy claras con su visión del nuevo rostro de Atresmedia.

"Bueno la que ha venido a liar este hombre", exponía Pepa Romero. "Maravilloso, que ganas de tenerte aquí", soltaba Paloma García-Pelayo mostrándose muy fan de su nuevo compañero de cadena y con el que ya coincidió en Telecinco en algún debate de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

"Bueno ya la lió ayer. Yo creo que en 'El Hormiguero' no se van a olvidar de él en mucho tiempo porque además no consiguió hacerle ni una pregunta Pablo Motos, desde que salió no pudo hacerle ni una pregunta. Fueron las hormigas las que al final consiguieron arrancarle esas curiosidades más íntimas que todos estaban esperando a conocer", aseveraba Pilar Vidal.

A lo que Paloma García-Pelayo apostillaba que "Marc sabe muy bien todo lo que tiene que decir y cómo comunicarlo". "Es muy rápido, es brillante y además es todo muy novedoso como lo dice y hasta donde llega. Y le pegó incluso un par de collejitas", sentenciaba la colaboradora dejando claro lo que hizo Marc Giró con Motos.

"No hay un showman ahora mismo como Marc Giró, me parece que comunica como nadie, es rápido y es inteligente", se sumaba Beatriz Cortázar. "Y luego tener a tu marido de director es muy difícil luego llegar a casa y separar los roles. Yo admiro que sean capaces de trabajar y seguir su vida normal", añadía la colaboradora.

"Si es que hasta en eso eran iguales porque le decía Pablo tú trabajas con tu marido y yo con mi mujer. Son las dos Españas y representan dos cracks completamente diferentes y ahí se notaba. Marc arrasó y Pablo estaba como...", comentaba Pilar Vidal. "Porque Marc Giró tiene muchas cosas y sobre todo que te sorprende cada vez", incidía Paloma García-Pelayo.