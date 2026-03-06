Pedro Ruiz da esta sentencia a Marc Giró tras lo que hizo a Pablo Motos en 'El Hormiguero' que pone voz a muchos

Marc Giró puso patas arriba 'El Hormiguero' durante su visita de este jueves, en la que lanzó varios dardos a Pablo Motos y al equipo del programa por sus posturas en política. Algunas de sus pullas fueron muy afiladas y es por ello por lo que el periodista catalán se encuentra en boca de muchos en las últimas horas.
El que fuera presentador de 'Late Xou' en La 1 de RTVE asistió al talk show de Antena 3 para promocionar su nuevo formato en La Sexta, que llevará por título 'Cara al show' y que llegará en las próximas semanas a la segunda cadena de Atresmedia.
Y, en un momento determinado de la entrevista, Marc Giró tensionó a Pablo Motos: "¿Cuándo me vas a preguntar por Pedro Sánchez? Yo he venido aquí a defender a Pedro Sánchez", exclamó. A partir de ahí, se produjo el momento más comentado de su aparición en 'El Hormiguero'.
Giró disparó sin rodeos: "A veces hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa. Te lo tenía que decir". A continuación, el barcelonés interpeló a Juan del Val: "Por favor, Juan, basta ya con Pedro. Me parece, sinceramente, un gran político, creo que lo está haciendo bien".
Motos se mostró en desacuerdo con sus palabras, pero respetando las diferentes posiciones: "Podemos no estar de acuerdo en algo y eso no significa que tú y yo no nos podamos llevar bien". Acto seguido, las hormigas Trancas y Barrancas le pidieron que dijera "algo bueno" de la ultraderecha.
Y Marc Giró fue tajante: "La ultraderecha y el fascismo no tienen nada de bueno, y lo van a comprobar si les votan. Hay informes de cómo afectó los 40 años de dictadura en España y concuerdan en que arruinó el país".
Más tarde, durante la promoción de su formato en La Sexta, Marc también arreó un zasca a Pablo Motos por la 'lucha' que mantienen con 'La Revuelta' respecto a los invitados que pasan por un programa y otro: "¿Vamos a tener problemas con los invitados? ¿Primero irán al tuyo, después al de David (Broncano) y después al mío?". Siguiendo con la broma, Pablo Motos respondió que si acudían primero a 'El Hormiguero', no habría ningún problema.
En definitiva, la entrevista fue un toma y daca de dardos. Y sobre ello ha opinado Pedro Ruiz en su cuenta oficial de la red social X, por lo que se deduce que anoche sintonizó con su visita a 'El Hormiguero'. "Marc Giró tiene un estilo propio y un discurso fresco y divertido", ha sentenciado con contundencia el expresentador y actor.
"Tiene sus ideas, que defiende con ironía. Es un único. Y no abundan", ha añadido Ruiz, que con estas palabras no ha dudado en señalar públicamente lo que muchos piensan sobre Giró tras su defensa de Pedro Sánchez y sus ácidas críticas hacia 'El Hormiguero'.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.