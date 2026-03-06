Pedro Ruiz da esta sentencia a Marc Giró tras lo que hizo a Pablo Motos en 'El Hormiguero' que pone voz a muchos

Marc Giró puso patas arriba 'El Hormiguero' durante su visita de este jueves, en la que lanzó varios dardos a Pablo Motos y al equipo del programa por sus posturas en política. Algunas de sus pullas fueron muy afiladas y es por ello por lo que el periodista catalán se encuentra en boca de muchos en las últimas horas.

El que fuera presentador de 'Late Xou' en La 1 de RTVE asistió al talk show de Antena 3 para promocionar su nuevo formato en La Sexta, que llevará por título 'Cara al show' y que llegará en las próximas semanas a la segunda cadena de Atresmedia.

Y, en un momento determinado de la entrevista, Marc Giró tensionó a Pablo Motos: "¿Cuándo me vas a preguntar por Pedro Sánchez? Yo he venido aquí a defender a Pedro Sánchez", exclamó. A partir de ahí, se produjo el momento más comentado de su aparición en 'El Hormiguero'.

Giró disparó sin rodeos: "A veces hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa. Te lo tenía que decir". A continuación, el barcelonés interpeló a Juan del Val: "Por favor, Juan, basta ya con Pedro. Me parece, sinceramente, un gran político, creo que lo está haciendo bien".

“Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa” – Marc Giró a Pablo Motos en El Hormiguero.



Maravilloso. pic.twitter.com/lf0z3StrJC — Julen Bollain (@JulenBollain) March 6, 2026

Motos se mostró en desacuerdo con sus palabras, pero respetando las diferentes posiciones: "Podemos no estar de acuerdo en algo y eso no significa que tú y yo no nos podamos llevar bien". Acto seguido, las hormigas Trancas y Barrancas le pidieron que dijera "algo bueno" de la ultraderecha.

Y Marc Giró fue tajante: "La ultraderecha y el fascismo no tienen nada de bueno, y lo van a comprobar si les votan. Hay informes de cómo afectó los 40 años de dictadura en España y concuerdan en que arruinó el país".

Más tarde, durante la promoción de su formato en La Sexta, Marc también arreó un zasca a Pablo Motos por la 'lucha' que mantienen con 'La Revuelta' respecto a los invitados que pasan por un programa y otro: "¿Vamos a tener problemas con los invitados? ¿Primero irán al tuyo, después al de David (Broncano) y después al mío?". Siguiendo con la broma, Pablo Motos respondió que si acudían primero a 'El Hormiguero', no habría ningún problema.

En definitiva, la entrevista fue un toma y daca de dardos. Y sobre ello ha opinado Pedro Ruiz en su cuenta oficial de la red social X, por lo que se deduce que anoche sintonizó con su visita a 'El Hormiguero'. "Marc Giró tiene un estilo propio y un discurso fresco y divertido", ha sentenciado con contundencia el expresentador y actor.

"Tiene sus ideas, que defiende con ironía. Es un único. Y no abundan", ha añadido Ruiz, que con estas palabras no ha dudado en señalar públicamente lo que muchos piensan sobre Giró tras su defensa de Pedro Sánchez y sus ácidas críticas hacia 'El Hormiguero'.