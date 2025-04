La audiencia emite su veredicto al estreno de la nueva 'Física o Química' en Antena 3 y hay gran división

Me quejaba yo de lo mala actriz que me parecía Angy en Física o Química... Y ahora viendo #FoQLaNuevaGeneración , madre mía que actores más malos... Los pijos no parecen pijos, el yonki no parece yonki, la tonta no parece tonta, y el hermano de la muerta, no resulta creíble 🤯.