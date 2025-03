Kiko Bena, el Gorka de 'Física o Química: La nueva generación', desvela el secreto del regreso de Ana Milán

'Física o Química: La Nueva Generación' ha irrumpido en Atresplayer con una fuerza arrolladora, convirtiéndose en el mejor estreno de la plataforma en los últimos dos años. La serie, que retoma el emblemático Instituto Zurbarán, presenta a una nueva generación de estudiantes que enfrentan los desafíos contemporáneos de la juventud española. Entre ellos destaca Koldo, interpretado por Kiko Bena, cuya actuación ha llamado la atención de críticos y espectadores por igual.

La trama se inicia con la impactante muerte por sobredosis de una alumna, evento que sacude los cimientos del instituto y lleva a la creación de un grupo de apoyo para los estudiantes, llamado Medusa. A lo largo de ocho episodios, la serie aborda temas como las relaciones personales, la identidad de género, la soledad y la salud mental, reflejando las complejidades de la adolescencia actual.

El regreso de personajes icónicos, como Olimpia, interpretada por Ana Milán, añade un toque de nostalgia que conecta a los seguidores de la serie original con esta renovada propuesta. Hablamos de todo ello con Kiko Bena, a quien muchos han comparado con el mítico Gorka (Adam Jezierski), que tanto caló en la generación anterior.

Kiko Bena, ¿cómo estás?

Flipando. O sea, he pasado de estar hace dos años estar sin saber qué hacer con mi vida a estar en 'Física o Química'

Vuelves al insti

He vuelto al insti de otra forma, pero muy contento.

¿Cómo ha sido esta llegada? Háblanos de tu personaje

Mi personaje es un poco como era yo en el colegio. Es el típico liante de clase, al que regañan siempre, echan siempre, pero en el fondo tiene un buen corazón. Es el típico chaval que, aunque la lía siempre, le cae bien a todo el mundo. Se llama Koldo. Y bueno, yo creo que es la típica figura que, en los grupos, aunque haya muchos, siempre se le ve, se le escucha. Es un tío que siempre trata de llamar la atención con sus comentarios, que muchas veces son desafortunados y poco originales, es decir, si llevas una camiseta de tirantes te va a decir algo de que si se te sale el no sé qué o se te ve..., el típico que tiene la respuesta fácil

Sabes que va a haber comparaciones con Gorka en su día

Mira, la vi cuando tendría tres años o cuatro y no recuerdo en sí el ver la serie, sino ver a mis hermanas viendo la serie y luego me pilló un poco más mayor. Pero antes de que me cogieran, me surgió ver la serie, me enganché enseguida y me encantó Gorka.

Habéis comentado que os habéis ido de casa rural, porque habéis querido hacer piña antes del rodaje

Pues es que surgió... Estábamos tomando algo en un bar, después de que nos cogieran, empezamos a quedar todos los días. Y surgió: "Chavales, nos vamos de casa rural? Sí" Nos plantamos en Talavera de la Reina, en un casoplón. Así es...

Rocío Velayos me ha dicho que se rompió la nariz...

Ella se reventó la nariz y yo iba con la mano jodida. De hecho, me rompí el tendón. En los ensayos me rompí el tendón.

¿Cuál es el tema que tú dirías de la serie?

Pues yo creo que mi trama con Asia y con Jon creo que va a dar mucho de qué hablar. Espero que se reciba bien, pero si no se recibe bien, también me alegro. Y te diré por qué. Yo creo que el objetivo en sí de 'Física o química' original no era gustar a todo el mundo, sino hablar de cosas que parte de la sociedad quiere esconder y es lo que hemos hecho. Entonces, si te pica, te rascas, princesa. Es así. Y ya no solo eso, ya no hablar de un trío, sino el hecho de que muchas veces, sobre todo en ficción, te ponen como: "Si te gustan los chicos, tienes que ser de una determinada forma". Te venden un estereotipo que hay, pero hay infinidad de estereotipos. Es decir, no te define tu sexualidad, te define tu persona. Entonces, lo que te guste no define tu personalidad ni se debería encasillar. Y es un poco lo que trata mi personaje, de romper eso.

Hay una escena que va a ser historia de España, que es cuando de repente Olimpia regresa y te para, y es que además es muy icónico, porque te pareces un poco a Gorka y sabiendo la relación que tenía con Gorka... ¿Cómo fue este momento?

Fue increíble, tío. Además, fuera de cámara, estábamos igual. Porque yo llevaba mi tontería encima de llevar tres meses rodando un día, pero encima estaba cansado. Entonces, de esto típico que estás cansado y sueltas todo lo que te pasa por la cabeza. Y me lo pasé súper bien. Y ella es así, no tiene pelos en la lenua. Yo soltaba una barbaridad, se giraba y decía: "Bájate dos..". Fuera de cámaras. Es una persona súper natural y nos lo pasamos súper bien.

¿Cómo crees que ha encajado Olimpia en este Zurbarán?

Mira, te diré que encaja, sin embargo, se ha buscado llamar la atención con los personajes. Es decir, si hubiese tenido más peso... se lo hubiese comido todo porque es un personajazo, porque es algo que la gente quiere tanto y que ha marcado tanto que se ha buscado como el que esté presente, pero sin quitarle importancia y peso a la trama.