‘MasterChef Celebrity 9’ elimina al concursante más polémico y readmite a este expulsado en TVE

Tras la doble expulsión inesperada de María León y Topacio Fresh, este lunes ‘MasterChef Celebrity 9’ ha emitido una nueva entrega en la que se ha vivido la esperada repesca y una nueva eliminación.

Nada más entrar a las cocinas, los aspirantes se encontraban con una caja misteriosa. Al levantarla se encontraban con tartas que tenían un mensaje oculto, las llamadas burn away cakes, que revelaba lo que piensa de ellos alguno de sus compañeros. Así, salían a relucir nuevos ataques entre ellos. Así, Itziar Miranda criticaba a Cristina Cifuentes por ser «políticamente correcta» mientras que Cifuentes cuestionaba a Pitingo por ser demasiado estratega.

Pero sin duda esta primera prueba nos volvía a dejar el ataque de Marina Rivers hacia Pelayo Díaz después de que en las últimas semanas tuvieran un fuerte enfrentamiento. Así, la influencer destacaba del estilista que «es un poco villano, intenso, rencoroso y se pasa de sincero». «Hay que medir la sinceridad, porque, si no, es crueldad», añadía.

Después, Florentino Fernández regresaba a las cocinas de ‘MasterChef Celebrity 9’ para elegir las parejas que iban a tener que cocinar juntas. Así, no dudaba en juntar a compañeros que se habían criticado entre ellos para que elaboraran una tarta rellena de frutas y con una decoración que fuera fiel a cada una de las parejas.

Y era un reto bastante desastroso pues salvo dos parejas, el resto de tartas eran un absoluto desastre. Sobre todo las tartas de Inés Hernand y Pocholo Martínez-Bordiú y de Hiba Abouk y Francis Lorenzo siendo la primera la peor pareja de todas. Mientras que Itziar Miranda y Raúl Gómez era la mejor frente a la formada por Cristina Cifuentes y Pintingo.

Es que la malísima pinta que tiene 😂 #MCCelebrity pic.twitter.com/U3cWCKOQNm — MasterChef (@MasterChef_es) October 14, 2024

El rifirrafe de Pepe Rodríguez e Hiba Abouk: «Va de sobrada»

Después, los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity 9’ viajaban hasta Valladolid para la nueva prueba por equipos. Y en plena Plaza Mayor, el jurado sorprendía a los concursantes con la vuelta de los expulsados para jugarse la ansiada repesca. Así, José Lamuño, Juan Luis Cano, Nerea Garmendia, María León y Topacio Fresh volvían para ganarse el delantal que les devolvía como concursantes de pleno derecho. Los cinco tenían que elaborar cuarenta elaboraciones de diferentes tapas.

Eso sí las tapas tenían un parecido a postre. Así, José Lamuño tenía que hacer una especie de tigretón con crema de morcilla, Juan Luis Cano unos canelones de arroz socarrat, Nerea Garmendia unos bollos preñados de cordero, María León unas anchoas y Topacio Fresh unas croquetas de cocido con hummus.

Mientras los dos equipos eran capitaneados por Inés Hernand y Pocholo Martínez-Bordiú después de haber sido los dos peores concursantes de la primera prueba. Así, cada equipo tenía que elaborar 200 medias raciones de un primer plato y de un postre. Una prueba en la que Pepe Rodríguez se enfrentaba con Hiba Abouk durante el emplatado después de que la actriz fuera de sabionda tratando de llevar la voz cantante.

Tras la cata llegaba el momento de las valoraciones del jurado de ‘MasterChef Celebrity 9’. Jordi Cruz felicitaba a Inés Hernand por su buena capitanía y les daba la enhorabuena por el plato de las albóndigas aunque llamaba la atención porque en el postre habían cometido errores. Por su parte, Pepe Rodríguez le decía a Pocholo Martínez-Bordiú que había faltado determinación y cuestionaba las matemáticas de todo el equipo.

Después, Pepe volvía a cuestionar a Hiba Abouk por su puntito de «sobrada» al cuestionarle durante el emplatado llevando a que la actriz tuviera que disculparse y replicando lo que dijo el rey Juan Carlos I aseguró que «lo siento muchísimo, me he equivocado y no volverá a ocurrir». Por todo ello y el desastre del postre, era el equipo rojo el que ganaba la prueba. Y Jordi Cruz nombraba a Inés como la mejor de la prueba y la presentadora e influencer donaba los 4.000 euros a la fundación de las naciones unidas que están redistribuyendo la riqueza en la franja de Gaza.

"No tenía ni idea de que Pepe se lo iba a tomar así. Vamos, lo llego a saber y me callo la boquita" @HibaAbouk @Pepe_elBohio #MCCelebrity pic.twitter.com/ZjnpI1lPFh — MasterChef (@MasterChef_es) October 14, 2024

José Lamuño, concursante repescado de ‘MasterChef Celebrity’

Y después llegaba el momento de evaluar las tapas de los ex-aspirantes y por ende de resolución de la repesca. Y al ser los mejores de la prueba, todo estaba entre José Lamuño y María León.

Pero finalmente los jueces decidían que el concursante repescado de ‘MasterChef Celebrity 9’ sea el actor de ‘La que se avecina’ y ‘Amar es para siempre’. Así, José Lamuño regresa a las cocinas después de haber sido el primer expulsado de la edición tras enfrentarse al resto de expulsados sin contar con Rubén Ochandiano, que optó por abandonar el talent show.

José Lamuño se convierte en el aspirante repescado de MasterChef Celebrity 9 https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/0GnA6mr7NR — MasterChef (@MasterChef_es) October 14, 2024

Pelayo Díaz, nuevo expulsado de ‘MasterChef Celebrity’ y el rapapolvo a Hiba Abouk

Tras la repesca de José Lamuño, el jurado de ‘MasterChef Celebrity 9’ le daba la oportunidad a Inés Hernand de elegir si se salvaba solo ella y hacía que todo su equipo se jugara la expulsión junto a los delantales negros o bajara ella y se jugara su continuidad y salvara a todo su equipo. E Inés Hernand optaba por bajar ella y hacer que su equipo no tuviera que cocinar.

Tras este giro de los acontecimientos, los jueces les proponían a los delantales negros que eligieran la canción de su vida. Tras ello, cada uno tenía que elaborar y diseñar un plato libre de alta cocina que estuviera inspirado en ese tema. Pero antes de cocinar, Francis Lorenzo decidía entregar el pin de la inmunidad pues no estaba ni físicamente ni anímicamente preparado después de que la noche anterior no hubiera podido descansar pues su padre había sufrido un pequeño infarto.

Lo que no esperaban los delantales negros es que por primera vez en la historia de ‘MasterChef Celebrity’ los jueces les otorgaban a cada uno de ellos el comodín de la llamada que les permitía llamar a quién quisieran durante un minuto. El problema es que solo tenían una oportunidad, así Inés Hernand no conseguía que su profesor le cogiera el teléfono aunque tenía una nueva oportunidad, mientras que Pelayo Díaz se rompía al llamar a su padre para que le aconsejara con los mejillones a la marinera. Por su parte, Itziar Miranda también llamaba a Mar, su profesora de cocina para que le ayudara con las carrilleras. E Hiba Abouk sorprendía al llamar a María León para venirse arriba

Por favor el papá de @princepelayo emocionadito al enterarse que lleva sus corbatas 😭 #MCCelebrity pic.twitter.com/l2QbKIruPD — MasterChef (@MasterChef_es) October 14, 2024

Después del cocinado llegaba el momento de la cata y eran dos concursantes los que la pifiaban totalmente. Por un lado, Pelayo Díaz y por otro Hiba Abouk, que se llevaba un completo rapapolvo de Pepe Rodríguez por su falta de humildad. «Hiba, no era lo que esperábamos. No has sabido combinar los ingredientes. Lo más sorprendente es que sigues emplatando así a estas alturas y dando lecciones a veces», le soltaba Pepe. Previamente le había criticado precisamente por todo eso. «Espabila porque tienes todas las armas, esto es un desastre, parece que lo sabes todo, eres un referente pero que no se te suba a la cabeza, bájate un poquito, no eres cocinera, no nos corrijas. No escuchas y parece que lo sabes todo«, sentenciaba.

Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el séptimo concursante expulsado era Pelayo Díaz. «Se va el que peor lo hace en la prueba y hoy he sido yo. Hay que tener sensatez, elegancia y ya está. Llegar a la mitad del programa , en lo personal me he dado cuenta de que te llevas sorpresas gratas. Esta experiencia ha sido de diez», añadía el estilista.