Doble expulsión en ‘MasterChef Celebrity’ que fulmina a estas concursantes: «Se van las mejores»

‘MasterChef Celebrity 9’ ha vivido este lunes una nueva entrega en TVE después de la expulsión sorpresa de Cristina Cifuentes y del abandono inesperado de Rubén Ochandiano la semana pasada. Una nueva gala que ha acabado con el regreso de la ex política y una nueva expulsión.

Nada más entrar a las cocinas, los aspirantes volvían a recibir con los brazos abiertos a Cristina Cifuentes pues la ex presidenta de la Comunidad de Madrid tenía el delantal de la segunda oportunidad que había ganado la semana anterior tras haber sido la mejor de la primera prueba.

Justo después, los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity’ tenían que elegir entre todos a dos portavoces y elegían que fueran precisamente Cristina Cifuentes por un lado, y por otro Pitingo. Así, los dos tenían que jugar al cuatro en raya. Un juego que ganaba el cantante pudiendo así elegir con quienes quería cocinar en ese primer reto.

Francis Lorenzo, el ganador del pin de la inmunidad

Tras ello, los dos equipos tenían que levantar una caja misteriosa en la que encontraban diferentes ingredientes para elaborar dos platos de la cocina hiperrealista. Y es que tenían que replicar dos elaboraciones creadas por Jordi Cruz que iban más allá del típico trampantojo. Lo que aparentemente era una anchoa, en realidad era un solomillo de pato con un pan fósil de anchoa y, en la segunda propuesta, lo que parecía una tripa de embutido que, realmente, era una sobrasada vegana.

Era un reto complicado en el que Jordi Cruz se tenía que bajar los pantalones ante los concursantes pues no confiaba en que hubieran sacado adelante los platos de esa manera. «Primero, disculpas. Porque os he infravalorado. Pensaba que, en lugar de cocina de hiperrealismo, veíamos un hipercastañazo. Y, aun no siendo los platos iguales, hemos visto, más o menos, dos o tres elaboraciones, no iguales, pero con cosas que le daban valor a vuestros platos», les decía.

Después de valorar los platos de los dos equipos, los jueces de ‘MasterChef Celebrity 9’ decidían que el equipo ganador fuera el naranja, es decir el que formaban Cristina Cifuentes, Inés Hernand, Francis Lorenzo, Marina Rivers, María León y Topacio Fresh. Lo que no sabían es que ellos iban a poder disputarse el ansiado pin de la inmunidad en un nuevo cocinado.

Piti que los más fuertes han palmado #MCCelebrity pic.twitter.com/gKAFeTcxlu — MasterChef (@MasterChef_es) October 7, 2024

Así, el equipo naranja tendría que elaborar un plato libre con los diez ingredientes que el equipo verde eligió para ellos. Y aunque pudieron ser duros con ellos, los rivales decidieron ser buenos y cogieron dorada, harina, mantequilla, huevos, patatas, entre otros ingredientes.

Al tratarse de una cata a ciegas, los jueces dejaban en manos de Miki Nadal y Juanma Castaño la vigilancia y la conducción de esa prueba. Y después, tras probar cada uno de los platos y después de votar, el plato ganador era el de Francis Lorenzo. Así, el actor de ‘Compañeros’ y ‘Águila Roja’ se llevaba el pin de la inmunidad y los 4.000 euros de premio para donar a una ONG.

El célebre cambio de cocinas en el primer reto en exteriores en Portugal en ‘MasterChef Celebrity 9’

Después llegaba la prueba por equipos en la que los aspirantes de ‘MasterChef Celebrity 9’ salían de nuestras fronteras y se desplazaban hasta Portugal, en concreto a Cascais, la ciudad que acoge el festival gastronómico Chefs On Fire, en el que durante 3 días se citan chefs de prestigio y jóvenes talentos para asar a fuego vivo, además de disfrutar de la naturaleza y la música en directo.

En este reto, los dos equipos se enfrentaban a la elaboración de un menú compuesto por cuatro platos cada uno de ellos creados por los tres jueces de ‘MasterChef Portugal’: Pedro Pena, Óscar Geadas y Teresa Horta. Y para hacer homenaje a dicho festival, los concursantes no podían cocinar con vitrocerámicas ni hornos, solo podían usar el fuego.

Francis Lorenzo como el mejor de la prueba anterior era uno de los capitanes y el actor elegía a Pitingo como el otro capitán. En mitad del cocinado, y después de que el viento fuera todo el rato para el equipo azul, los jueces de ‘MasterChef Celebrity 9’ decidían llevar a cabo una de las pruebas célebres del talent de cocina: el cambio de cocinas. Algo que volvía locos a los aspirantes.

Finalmente, tras la cata, los jueces decidían que el equipo ganador de la prueba fuera el azul, el liderado por Francis Lorenzo. Mientras que el equipo rojo capitaneado por Pitingo se tendría que enfrentar a la prueba de eliminación.

María León y Topacio Fresh, doble expulsión en ‘MasterChef Celebrity 9’

De vuelta a las cocinas, los aspirantes se encontraban con el plató convertido en un set de rodaje pues la prueba de expulsión homenajeaba al séptimo arte. Un reto en el que aparecía Eduardo Casanova, actor, director y ex-concursante de la octava edición de ‘MasterChef Celebrity’.

De primeras, los concursantes tenían que adivinar diferentes títulos de películas a través de la mímica. Y después tenían que elaborar un plato que representaba a esa cinta. Desde «Desayuno con diamantes» pasando por «Ratatouille», «Charlie y la fábrica de chocolate» o «El Padrino».

Tras el cocinado llegaba el momento de la cata, Pepe Rodríguez anunciaba que Cristina Cifuentes y Pitingo habían reproducido muy bien sus platos con lo que se salvaban de la expulsión. Por tanto, eran Raúl Gómez, Marirna Rivers, María León y Topacio Fresh los que se jugaban la doble eliminación.

Finalmente, Pepe anunciaba que las nuevas expulsadas de ‘MasterChef Celebrity’ eran Topacio Fresh y María León. «Se van las mejores», se escuchaba decir a Hiba Abouk desde la galería. Y es que la salida de la actriz y de la galerista y artista ha dejado tocados a sus compañeros.