Jordi Cruz tiene que dar un paso atrás en ‘MasterChef Celebrity’ ante los concursantes: «Disculpas»

Si algo ha demostrado a lo largo de todas las ediciones de ‘MasterChef Celebrity’, Jordi Cruz es que es uno de los más serios y duros. No obstante, parece que desde que ha sido padre ha dulcificado un poco su carácter. O al menos eso es lo que parece por lo visto este lunes al final de la primera prueba de la noche.

En la primera prueba de ‘MasterChef Celebrity 9’, Jordi Cruz era el gran protagonista pues sorprendía a los aspirantes con dos platos que iban más allá de los típicos trampantojos. En realidad, les sorprendía con dos platos que se acercan a la cocina del hiperrealismo. Lo que aparentemente era una anchoa, en realidad era un solomillo de pato con un pan fósil de anchoa y, en la segunda propuesta, lo que parecía una tripa de embutido que, realmente, era una sobrasada vegana.

Los dos equipos liderados por Cristina Cifuentes y Pitingo después de que los aspirantes los eligieran como portavoces tenían que replicar los dos platos. Al ser un cocinado complicado de alta vanguardia, Jordi Cruz les proporcionaba a todos las recetas para que pudieran guiarse en las elaboraciones.

Pese a tener delante la receta, algunas elaboraciones no eran nada sencillas. Y sino que se lo digan al equipo verde formado por Hiba Abouk, Pitingo, Pelayo Díaz, Raúl Gómez, Itziar Miranda y Pocholo Martínez-Bordiú que la liaban un poco en la elaboración de la sobrasada vegana al meterla en la máquina de vacío.

La bajada de pantalones de Jordi Cruz ante los concursantes de ‘MasterChef Celebrity’

No obstante, salvo algunos errores, los dos equipos sorprendían a los jueces y en concreto a Jordi Cruz pues el chef catalán pensaba que no iban a ser capaces de presentar los platos y que se parecieran en presencia a los suyos. «Primero, disculpas. Porque os he infravalorado. Pensaba que, en lugar de cocina de hiperrealismo, veíamos un hipercastañazo. Y, aun no siendo los platos iguales, hemos visto, más o menos, dos o tres elaboraciones, no iguales, pero con cosas que le daban valor a vuestros platos», reconocía el chef ante los concursantes.

«En el caso de la anchoa, nos ha gustado más la verde, un poquito más afinada, estética, con sabor a anchoa. En el caso, del pan crujiente fino de fósil de anchoa, nos ha gustado más el equipo naranja, más fina y delicada. En el caso de la sobrasada vegetal, un puntito mejor la naranja», destacó el chef antes de decir que el equipo ganador era el naranja.

Tras ese primer reto, los aspirantes del equipo naranja se enfrentaron a otro cocinado en el que se juagan el ansiado pin de la inmunidad siendo Francis Lorenzo el que se lo llevaba tras ser el que mejor plato presentó ante los jueces y los invitados (Miki Nadal y Juanma Castaño).