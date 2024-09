Jordi Cruz habla así en exclusiva de su última polémica en ‘MasterChef’: «Se piensan que soy muy borde»

La novena edición de ‘MasterChef Celebrity’ ha conseguido reunir, una vez más, a un grupo muy selecto de famosos y famosas aspirantes a convertirse en el mejor o la mejor cocinera de España. Entre ellos, Inés Hernand, Itziar Miranda, Topacio Fesh, Hiba Abouk, Pelayo Díaz, Raúl Gómez, la influencer Rivers, Pocholo, Pitingo, María León o Cristina Cifuentes, quien ya ha protagonizado algún que otro momento sorprendente durante las primeras galas.

Por el lado contrario, al frente del talent show, que se emite cada lunes por la noche, después de ‘La Revuelta’ de David Broncano, vuelven a estar una vez más los tres jueces míticos: Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Con este último, hemos hablado en exclusiva en El Televisero durante el Festval de Vitoria. ¿Cómo vivió la polémica vivida con la concursante Tamara durante la última edición de ‘Masterchef’? ¿Van a seguir siendo igual de implacables en esta nueva edición de famosos?

Una temporada más de ‘Masterchef Celebrity’… Es la vuelta al «cole».

Sí, ya estamos en octavo, ¿me entiendes? Ya somos los mayores, ya lo tenemos controlado. Es verdad que somos de los veteranos del FesTVal de Vitoria. Ya sabemos dónde ir a por el chuletón, el besugo… (risas) Tenemos buenos amigos aquí, por lo tanto este es un viaje muy agradable.

¿Cómo han sido los alumnos y alumnas de esta edición?

Pues mira, todos metemos etiquetas muy fácilmente a la peña, y a estos les pasa lo mismo. Cuando ves el casting, dices «Dios mío, esto es la va a liar…»

Todos los años me decís que a lo mejor tenéis prejuicios a priori…

Como la gente los tiene conmigo, que se piensan que soy muy borde, pero soy muy majo. Pensaba que Pocholo no se lo iba a tomar en serio, y el tío es un gamberro. Qué trabajador, qué tiquismiquis. Sí, ese es Pocholo, el nuevo Pocholo. Ahí lo tienes, cocinero. Pues sí.

Este año hubo aquella polémica salida del concurso de Tamara…

Qué año no hay problema conmigo… Esta edición la he vivido exactamente igual que la edición normal. Lo que pasa es que a veces hay una cosita que se saca de quicio, se hace un incendio y lo tienes que ver con perspectiva, dejarlo pasar y chimpún, porque yo no le dije nada, le dije ‘Oye, ¿te quieres ir? Vete’. Y seguro que le he dicho algo parecido a alguno de estos, pero no se ha enfadado.

En este casting que tenemos, que es súper variopinto, ¿quién ha sido la persona que te haya tocado el corazón?

Francis Lorenzo. Y si has visto Águila Roja, le has visto hacer un papel de malo malote, y es el tío más caballero, más elegante, señor, educado, que te lo comes. Te lo llevas a tu casa y es un señor. A mí es el que ha dicho joe, qué tío más agradable, buena gente.

¿Cómo lleváis el tema de las audiencias?

Mientras que la gente lo vea, lo cocinaremos con todo el cariño del mundo. Hay muchos factores que afectan a una buena audiencia. Nosotros nos interesa de lo que nos podemos preocupar, que es hacer un programa entretenido, familiar, de cocina, que mola, que está bien. Y eso hacemos.

Un último mensaje, pero ¿qué tenemos que ver esta nueva edición?

Hombre, porque hemos hecho un programón. Cada año mejoramos el guiso y este año el guiso está insuperable.

Jordi, muchísimas gracias y mucha suerte.