Pelayo Díaz se refiere así a su paso por ‘MasterChef Celebrity’: «Es peor de lo que me imaginaba»

La nueva edición de ‘Masterchef Celebrity’ se ha estrenado en La 1 con gran éxito de audiencia y con una nómina de aspirantes celebrities insuperable. Entre ellos, el diseñador de moda e influencer Pelayo Díaz; la queridísima actriz Itziar Miranda, protagonista de ‘Amar es para siempre’; y el humorista Juan Luis Cano, conocido por formar parte de «Gomaespuma».

Cuando estamos a punto de poder disfrutar de la segunda gala, después de haber vibrado con la primera expulsión en la gala inicial, hemos hablado en El Televisero en exclusiva con los tres aspirantes mencionados sobre sus diferentes trayectorias por el concurso. ¿Qué ha sido lo más duro de concursar en el talent show culinario que produce Shine Iberia? ¿Es más duro de lo que imaginaban?

Llega una nueva edición de ‘Masterchef Celebrity’ y estamos con tres de sus protagonistas, Pelayo Díaz, Itziar Miranda y Juan Luis Cano. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ‘MasterChef’? ¿Era como os lo imaginabais o no?

Pelayo Díaz: Peor (risas). Ha sido agotador, pero muy satisfactorio, te tengo que decir, no me estoy quejando, pero ha sido, de verdad, un momento… No es pan comido.

Itziar Miranda: Yo recuerdo que el primer día dijeron: ‘Decidles a vuestros masajistas que estén cerca de vosotros’.

Juan Luis Cano: Es un programa muy bueno para el alma y muy malo para el cuerpo.

P: Yo he quedado agotado. No me quedaban ganas de hacer nada. Ni fotos para Instagram me apetecía hacer.

I: Totalmente. Al final la cocina es un trabajo durísimo. Ahí empiezas a valorar lo de la hostelería, lo qué hace un cocinero para hacerte feliz. Se llena de amor en la cocina y te hace un plato exquisito para que te lo comas en cinco minutos. Es durísimo.

Antes decías que no habías cocinado nunca antes, Pelayo.

P: Yo guardaba bolsos, camisas y jerséis en mi cocina. Había diseñado mi cocina para almacenar más ropa y he tenido que sacarlo todo porque no tenía ni cacerolas, ni cuchillos, ni nada, pero es que ahora le he cogido hasta el gusto, porque te das cuenta, gracias a este programa también, lo que decía Itziar, la satisfacción de hacer una comida, una cena para ti, tus amigos y que encima lo disfruten… O sea, es tan satisfactorio.

J.L. : Y cuando haces algo y nadie dice nada, que tú haces la comida y estás esperando…

Eso es que está buena, ¿no?

J.L.: Bueno, o no…

I: Ahora todo el rato digo «Esto está delicioso», porque pienso «Madre mía, qué trabajazo tiene esto». En mi casa, que cocina mi marido de toda la vida… Bueno, es que yo llegaba a casa todos los días tarde, cuando empecé las clases de cocina, y llegaba a mi casa y le decía a Nacho, mi marido, «es impresionante lo bien que cocinas».

P: Y valoramos las horas de sueño también porque yo antes soñaba con ingredientes. O sea, me iba a la cama pensando qué era aquella salsa.

Podríamos decir que has cambiado los bolsos por tuppers.

P: He pasado de ver desfiles en el móvil a recetas.

A ver si entre los tres me podéis dar una receta para una tortilla de patata con cebolla. ¿Qué le echaríais? Si tuvierais que cocinarla ahora.

I: Primero: patata, cebolla y huevo. Y a la cebolla, si es con cebolla caramelizada, no se le echa azúcar.

J.L.: Tiene que ser con cebolla caramelizada. 400 gramos de patata. Ocho huevos… y la cebolla caramelizada. Ah, bueno, y las patatas, que estén un poco crujientes.

P: Yo os voy a hacer una confesión. No sé hacer una tortilla de patata.

Me apunto esta receta, la voy a probar a ver si sale algo sano (risas). Muchísima suerte en ‘MasterChef’.