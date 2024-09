‘MasterChef Celebrity 9’ conmociona con su primer expulsado en TVE y peligrar una clara favorita

Tres meses después de que Ángela se alzara con la victoria en ‘MasterChef 12’, TVE ha vuelto a encender los fogones con el estreno de la novena edición de ‘MasterChef Celebrity’ con una gala en la que hemos podido conocer mejor a los 16 nuevos famosos que se han puesto el delantal.

Como es habitual, el talent de cocina producido por Shine Iberia comenzaba con un «teatrillo». Este año inspirado en un «circo». Una manera con la que el programa ha podido reírse de las críticas que tachan al programa de ser un circo.

Cristina Cifuentes, Pitingo, Marina Rivers, Juan Luis Cano, Topacio Fresh, Raúl Gómez, Hiba Abouk, Pocholo Martínez-Bordiú, Itziar Miranda, Pelayo Díaz, Rubén Ochandiano, Nerea Garmendia, Jose Lamuño, Inés Hernand, Francis Lorenzo y María León son los 16 aspirantes que tratarán de relevar a Laura Londoño como ganador/a de ‘MasterChef Celebrity 9’.

Hiba Abouk arrasa en la primera prueba

Para su primer reto, los concursantes han tenido que replicar platos del chef Francis Paniego (que será jurado de ‘Next Level Chef’ en Telecinco). Todos los platos eran de cocina tradicional: desde unas croquetas pasando por unas albóndigas, a un arroz de caza, a un guiso de cordero o una tarta de chocolate, entre otros.

Tras la cata, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera anunciaban que había cuatro concursantes que tenían que ponerse las pilas si no querían ser los primeros en ser expulsados: José Lamuño, Itziar Miranda, Nerea Garmendia y Rubén Ochandiano. Pues los cuatro habían presentado platos con un nivel muy escaso.

Por contra, los cinco mejores del primer reto para los jueces eran Inés Hernand, Cristina Cifuentes, Raúl Gómez, Hiba Abouk y Juan Luis Cano. De todos ellos, eran el presentador de ‘Todos contra 1’ y la actriz de ‘El Príncipe’ los dos mejores. Finalmente, era Hiba Abouk la que se alzaba con el premio de 4.000 euros.

Hiba se convierte en la mejor aspirante del primer reto de #MCCelebrity 9 pic.twitter.com/BZ1pyrrf5H — MasterChef (@MasterChef_es) September 9, 2024

El equipo de Raúl Gómez triunfa en el primer reto de exteriores de ‘MasterChef Celebrity 9’

Después, llegaba la primera prueba por equipos de ‘MasterChef Celebrity 9’ en el corazón del Ampurdán (Girona), donde se encuentra el magnífico Castillo de Peralada, una de las joyas arquitectónicas, históricas y culturales de Cataluña. Los equipos cocinaron a sus pies un menú inspirado en la gastronomía tradicional del Ampurdán firmado por Paco Pérez para 150 invitados. Los capitanes del primer programa eran José Lamuño y Raúl Gómez e Hiba Abouk como la mejor de la prueba anterior tuvo la ventaja de escoger qué platos realizaba su equipo.

Después de enfrentarse a su primer reto en exteriores y tras la cata, los jueces decidían que el equipo ganador de la prueba era el equipo azul liderado por Raúl Gómez siendo Pelayo Díaz el que se llevaba los halagos de los jueces por lo bien que lo había hecho.

El equipo azul gana la primera prueba por equipos de #MCCelebrity 9 https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/0kqMwDDzwX — MasterChef (@MasterChef_es) September 9, 2024

Topacio Fresh consigue salvarse de la expulsión sin cocinar

Por contra, era el equipo rojo el que se jugaba la expulsión en la última prueba de la noche. Así, Cristina Cifuentes, Inés Hernand, Nerea Garmendia, Juan Luis Cano, Francis Lorenzo, José Lamuño, Topacio Fresh e Itziar Miranda se enfrentaban a la primera prueba de eliminación en la que los jueces proponían a los delantales negros que intentaran adivinar qué frutas y hortalizas eran las que había en un huerto de 38 especies de hortalizas y árboles frutales. El que más acertara se libraba de cocinar y tras un empate entre Topacio e Itziar era la argentina la que se salvaba y subía a la galería con el resto de delantales blancos.

Tras ello, los ocho aspirantes con el delantal negro tenía que enfrentarse a un cocinado en el que tenían que elaborar un plato vegetariano, salado o dulce, siguiendo las recomendaciones del chef Jesús Sánchez y María, duelista de ‘MasterChef 12’.

José Lamuño, primer expulsado de ‘MasterChef Celebrity 9’

Tras la cata de los platos de los aspirantes con delantales negros, los jueces alababan a Juan Luis Cano así como a Cristina Cifuentes y Nerea Garmendia. También se conseguían salvar Francis Lorenzo e Itziar Miranda. Así, la cosa estaba entre José Lamuño e Inés Hernand.

Y finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el primer expulsado de ‘MasterChef Celebrity 9’ era José Lamuño. El actor de ‘La que se avecina’ se despide así de su sueño con lágrimas pues tenía muchas ganas de vivir la experiencia. Por su parte, una de las claras favoritas del público, Inés Hernand ha estado a punto de convertirse en la primera expulsada generando gran conmoción en redes sociales.

«Estoy dolido, me da mucha pena, pero bueno lo acepto y me voy con la conciencia de haberme dejado la piel en este programa. Ha sido una experiencia intensa, enriquecedora y satisfactoria. He aprendido que por muchas ganas que le pongas, las cosas nunca salen como tú piensas, nunca pensé que sería el primer expulsado pero estoy seguro que en el futuro habrá sido por algo», confesaba el actor. Para él, el ganador debe ser Pelayo Díaz y ha dejado claro que lo dará todo para volver en la repesca.